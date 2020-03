Raro orangutan albino avvistato nella foresta pluviale del Borneo

Tempo di lettura: 1 minuto

L’unico orangutan albino conosciuto al mondo è stato avvistato vivo e vegeto in una foresta pluviale del Borneo, più di un anno dopo che è stata liberata in libertà, dicono gli ambientalisti. I lavoratori delle piantagioni e gli abitanti dei villaggi sono talvolta noti per attaccare gli animali perché li vedono come un parassita, mentre i bracconieri li catturano anche per venderli come animali domestici.

Alba, un primate dagli occhi azzurri coperto di capelli bianchi sfocati, è stato preso nel 2017 da una gabbia dove veniva tenuta come animale domestico dagli abitanti del villaggio nella zona indonesiana del Borneo, conosciuta come Kalimantan. Alba è stata rilasciata allo stato brado alla fine del 2018.

Questa settimana, la Borneo Orangutan Survival Foundation ha detto che Alba è stata avvistata mentre controllava altri tre oranghi che erano stati recentemente rilasciati.

Il salvataggio di Alba è stata una rara notizia positiva per le specie in pericolo di estinzione, che ha visto il suo habitat ridursi drasticamente negli ultimi decenni, in gran parte a causa della distruzione delle foreste per disboscamento, carta, olio di palma e miniere.

Fonte : New Indian Express

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it