Rapporto Unicef Mondo, scarsità acqua e servizi igienici per miliardi di persone

Un nuovo rapporto dell’UNICEF e dell’Organizzazione mondiale della sanità comunica che, circa 2,2 miliardi di persone, in tutto il mondo, non hanno servizi di acqua potabile, mentre 4,2 miliardi di persone non hanno servizi igienici ed a 3 miliardi mancano possibilità di usufruire di lavarsi quotidianamente.

L’accesso universale all’acqua di base, ai servizi igienici e all’igiene non è sufficiente. , vi sono enormi lacune nel qualità dei servizi forniti.

“I bambini e le loro famiglie nelle comunità povere e rurali sono più a rischio di essere lasciati indietro. I governi devono investire nelle loro comunità se vogliamo colmare queste divisioni economiche e geografiche e realizzare questo fondamentale diritto umano “. Ha dichiarato Kelly Ann Naylor, Associate Director of Water, Igiene e igiene, UNICEF.

Il rapporto rivela che 1,8 miliardi di persone hanno ottenuto l’accesso ai servizi di base per l’acqua potabile dal 2000, ma ci sono ampie disuguaglianze nell’accessibilità, disponibilità e qualità di questi servizi.

Si stima che 1 su 10 persone (785 milioni) gli mancano ancora di servizi di base, compresi i 144 milioni che bevono acqua superficiale non trattata.

I dati mostrano che 8 persone su 10 vivevano nelle aree rurali e non avevano accesso a questi servizi e in uno su quattro paesi con stime per diversi gruppi di ricchezza, la copertura dei servizi di base tra i più ricchi era almeno il doppio rispetto a quella dei più poveri.

Il rapporto afferma inoltre che dal 2000 circa, 2,1 miliardi di persone hanno accesso ai servizi igienici di base, ma in molte parti del mondo i rifiuti prodotti non sono gestiti in modo sicuro. Inoltre, rivela che a 2 miliardi di persone mancano ancora di servizi igienico-sanitari di base, tra cui 7 su 10 vivono in aree rurali e un terzo vivono nei Paesi meno sviluppati.

Infine, il rapporto evidenzia nuovi dati che mostrano che, 3 miliardi di persone mancano di servizi di lavaggio delle mani di base con acqua e sapone, a casa, nel 2017.

Ogni anno muoiono 297.000 bambini sotto i 5 anni a causa di diarrea legata a WASH inadeguato.

Scarse condizioni igienico-sanitarie e acqua contaminata sono anche legate alla trasmissione di malattie come il colera, la dissenteria, l’epatite A e il tifo.

Questi sono i paesi ad alto rischio: Angola, Benin, Burkina Faso, Cambogia, Ciad, Cina, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Mozambico, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Filippine, Sudan.

