“Chi guarda i guardiani” reindirizza qui. Per l’episodio di Star Trek the Next Generation, vedi Who Watches the Watchers . Quis custodiet ipsos custodes? è una frase latina trovata nell’opera del poeta romano Juvenal dalle sue Satire (Satira VI, linee 347-348).

È letteralmente tradotto come ” Chi proteggerà le guardie stesse? “, Anche se è anche conosciuto da traduzioni varianti, come ” Chi guarda gli osservatori? ” E ” Chi guarderà i guardiani? “.

Il contesto originale affronta il problema di garantire la fedeltà, sebbene la frase sia ora comunemente usata più in generale per riferirsi al problema del controllo delle azioni delle persone in posizioni di potere, una questione discussa da Platone nella Repubblica. Non è chiaro se la frase sia stata scritta da Juvenal o se il passaggio in cui appare sia stato interpolato nelle sue opere.

La frase, come viene normalmente citata in latino , deriva dalle Satire di Giovenale , il satirista romano del I-II secolo . Sebbene nel suo uso moderno la frase abbia applicazioni universali e senza tempo a concetti come i governi tirannici , le dittature incontrollabilmente oppressive e la corruzione e il superamento della polizia o della giustizia , nel contesto all’interno della poesia di Juvenal si riferisce all’impossibilità di applicare comportamenti morali quando le forze dell’ordine ( custodes ) sono corruttibili ( Satira 6 , 346–348):

La domanda “Chi guarda i Guardiani?” appare spesso nel romanzo grafico di Alan Moore e Dave Gibbons Watchmen , ma la frase è vista nella sua interezza solo nella pagina di chiusura del Numero 11. Moore ha dichiarato in un’intervista che il titolo della serie si riferiva direttamente a questa domanda, anche se al momento dell’intervista Moore non sapeva da dove provenisse la frase.

Da qualche tempo i nostri lettori ci stanno identificando anche come ‘filosofi dell’era digitale’…per introdurre argomenti attuali su larga scala. Quest’oggi vi abbiamo introdotto una ‘perla’ storica in latino per parlare di alcune figure emblematiche quali i Debunkers ed i fact check.

Le parti razionali delle nostre menti, in particolare nella corteccia prefrontale, sanno davvero che ciò che stiamo guardando o leggendo non è reale. Un modo per capirlo è pensare alle illusioni ottiche.

Nell’illusione di Muller-Lyer, possiamo rintracciare e sapere che le due linee orizzontali hanno la stessa lunghezza, ma allo stesso tempo sembrano lunghezze diverse. Anche dopo aver capito come funziona un’illusione, continua a ingannare parte della tua mente. Questo è il tipo di doppia conoscenza che abbiamo quando consumiamo finzione.

Un debunker è una persona o un’organizzazione che espone o scredita i crediti ritenuti falsi, esagerati o pretenziosi.

Il termine è spesso associato a un’indagine scettica su argomenti controversi come UFO , rivendicati fenomeni paranormali , criptidi , teorie della cospirazione , medicina alternativa, religione o aree esplorative o marginali della ricerca scientifica o pseudoscientifica .

Secondo il dizionario online Merriam-Webster, “debunk” è definito come: “esporre la finzione o la falsità di”.

Se i debunker non stanno attenti, le loro comunicazioni potrebbero ritorcersi contro, aumentando la fiducia a lungo termine del pubblico nei miti.

Gli effetti di ritorno di fiamma possono verificarsi se un messaggio trascorre troppo tempo sul caso negativo, se è troppo complesso o se il messaggio è minaccioso.

I Fact Checking sono coloro che verificano i fatti e le informazioni nei testi degli articoli, al fine di determinarne la veridicità e la correttezza.

La verifica dei fatti ante hoc ( verifica dei fatti prima della diffusione) ha lo scopo di eliminare gli errori e consentire al testo di procedere alla diffusione (o al rifiuto in caso di mancata conferma o altri criteri).

Il controllo dei fatti post hoc è spesso seguito da una relazione scritta di inesattezze, a volte con una metrica visiva da parte dell’organizzazione di controllo.

Da diverso tempo esistono, in tutto il mondo, dei soggetti che si riuniscono in società carbonare il cui obiettivo è obbligare i giornalisti alla loro verità assoluta, una sorta di dittatura dell’informazione.

Il controllo avviene in particolare modo sul ‘giornalismo di opinione’. Quindi non esiste più la critica perché i fatti di cronaca sono una cosa, le opinioni, invece sono di per sé distorte e potrebbero essere false.

Nel settembre 2016, un sondaggio telefonico e online nazionale di Rasmussen Reports ha rilevato che “solo il 29% di tutti i votanti degli USA probabilmente si fida della verifica dei fatti da parte dei media dei commenti dei candidati. Il sessantadue percento (62%) crede invece che le organizzazioni di notizie siano inclini per aiutare i candidati che supportano”.

Il giornalismo d’opinione rientra nel ‘New Journalism’, uno stile di cronaca e giornalismo , sviluppato negli anni ’60 e ’70, che utilizza tecniche letterarie ritenute non convenzionali al momento. È caratterizzato da una prospettiva soggettiva, uno stile letterario che ricorda la non-fiction a lungo termine e che enfatizza la “verità” sui “fatti” , e un intenso reportage in cui i giornalisti si sono immersi nelle storie mentre le raccontavano e le scrivevano . Ciò era in contrasto con il giornalismo tradizionale in cui il giornalista era in genere “invisibile” e i fatti sono riportati nel modo più obiettivo possibile. Il fenomeno del New Journalism è generalmente considerato concluso all’inizio degli anni ’80.

Cosa accade se questi soggetti certificatori, composti anche da illustri giornalisti professionisti, emettono giudizi e censurano? Cosa accade se scaricando una App sul browser o sullo smartphone l’utente entrando in un sito web x o y gli viene fuori un messaggio ‘sito fasullo’?

Bhe…altrove, in luoghi ove preferiscono risolvere i problemi di questo tipo senza la legge, le soluzioni potete immaginare sono più drastiche, ma per fortuna per chi fa il censore in Italia, potrà salvare le penne e risarcire i danneggiati con svariati milioni di dollari.

