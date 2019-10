Quali sono i record Akashic?

Tempo di lettura: 4 minuti

L’ Akashic Records o Akashic Record (noto anche come akashic records) è il luogo in cui è scritta tutta la storia mondiale e le storie individuali di ogni anima che si è incarnata e vissuta sul pianeta Terra. Sono registrati nell’etere. È un ricordo universale di chi siamo stati; È una registrazione spaziale e multidimensionale che archivia l’esperienza dell’anima con le sue conoscenze ed esperienze della vita attuale e passata, e ci sono quelli che credono che anche quelli futuri.

Questi documenti memorizzano tutto ciò che è accaduto dall’inizio del tempo e tutta la conoscenza dell’universo.

I registri Akashici sono anche chiamati ” Libri della vita”, “Libri del tempo”, “Libri dell’anima” o “Libro dei ricordi”, noto anche come “Memorie del mondo” e Mente universale.

La parola: akáshico viene dalla teosofa Annie Bésant e la sua origine viene da Akaśa o Akasha il cui significato è etere ed ” energia cosmica” dell’origine e dell’esistente nell’intero universo. Tutto è influenzato da atti e pensieri che influenzano lo sviluppo spirituale . L’Akashic Records aiuta la guarigione energetica con l’Universo.

I registri akashici sono quindi la memoria universale di tutto ciò che è accaduto nel mondo dall’inizio dei tempi, con la sua sottile essenza che gli induisti sanno che è inerente alla vita. Si ritiene che la storia dell’umanità e la conoscenza dell’universo siano conservate negli archivi Akashici . In questo libro di vita nulla è perduto, tutto coesiste su diversi livelli multidimensionali.

L’ universo delle onde elettromagnetiche che è la spina dorsale della “nuvola” che memorizza tutte le informazioni nel mondo; Come funziona Internet e Wi-Fi è molto simile a come funziona la mente universale dei registri Akashici .

C’è uno stato di coscienza (oltre a dormire, svegliarsi e sognare) che è solo la connessione con la coscienza cosmica . È una forma di meditazione che viene a contatto con il cosmo e con tutto ciò che è accaduto nell’universo in ogni momento.

Ci sono quelli che possono connettersi con quel record akashico, come Deepak Chopra. Ci sono record nell’Akasa a cui accedono gli illuminati; È una conoscenza cosmica scritta in cielo.

Non è tangibile, ma è possibile accedervi attraverso la mente e la dimensione spirituale. Non è locale, ha a che fare con tutto ciò che era, è e sarà.

Tutto è inseparabile e correlato nell’Universo; tutti collegati nella mente di tutti … una banca della conoscenza che molti possono chiamare Dio. Sintonizzarsi e accedere al record Akashic è scoprire e rivelare. Molti profeti e visionari, così come i praticanti di molte religioni, affermano di essere in grado di connettersi e accedere alle informazioni; È così quanti veggenti e profeti sono stati in grado di vedere il futuro ?

I passi per entrare in relazione con i registri akashici, hanno a che fare con una profonda meditazione della coscienza cosmica facendo tacere la mente.

L’entanglement quantistico delle informazioni che possono essere ricevute consente a molti, il potere psichico della chiaroveggenza (profezie e predizioni). Il Campo Akashico formato da onde quantistiche a cui è possibile accedere è illimitato.

È un campo di informazione a cui possiamo accedere con la nostra intelligenza e connessione cerebrale, attraverso un elevato stato di coscienza, sviluppando il “sesto senso”.

Il nostro cervello con i suoi elettroni può ricevere informazioni dal passato e dal futuro grazie al trasferimento del pensiero universale con il campo akashico?

Si dice che il visionario Baba Vanga , (che poteva vedere con l’occhio della sua mente l’intera vita di una persona o del mondo) poteva conoscere molti eventi futuri, grazie alla sua connessione con il campo akashico che poteva finalmente rispondere e spiegare , al funzionamento dei poteri psichici e chiaroveggenti nella divinazione, all’interno dell’esoterismo.

A cosa servono i registri Akashici del libro della vita ?

Servono a contribuire all’evoluzione dell’essere umano, per volontà di Dio. Si ritiene che questi documenti siano collegati al Libro della vita della Bibbia, nonché alle mitiche Tavole, alle ” Tavole Thoth” dell’Egitto e alla ” Tavola Eterna” dell’Islam.

Nell’universo ci sono frequenze vibratorie che permeano i registri Akashici con la loro energia per comprendere la ragione della nostra vita ed esistenza, comprendere i cicli delle società e quindi dare un senso all’esistenza della razza umana.

Molti filosofi e religiosi credono nel mistero degli Akashic Records , in tutte le culture e tradizioni di epoche e luoghi diversi nel mondo, come la cultura Maya, così come i semiti, gli arabi, i fenici, gli ebrei e anche i Babilonesi. Molte di queste civiltà parlano nei loro antichi scritti dei registri del libro della vita con messaggi che rivelano di essere gli stessi messaggi akashici, come lo sono le antiche tavolette celesti con la storia di tutta l’umanità attraverso i secoli, che includono passaggi crescita spirituale del nostro pianeta. È stato registrato che gli antichi sacerdoti e iniziati consultarono le tabelle o i registri e che questi erano nei sacri templi.

Per comprendere gli Akashic Records, possiamo dire che è, ad esempio, una biblioteca di energia multidimensionale che raccoglie e protegge la storia dell’uomo con tutti i suoi progressi individuali come persone, da società e in tutto il mondo.

I registri Akashici sono contrassegnati con energia proveniente da ogni anima che è stata e sarà sul pianeta terra, con le loro rispettive incarnazioni; Sono archivi personali e di gruppo, che ci raccontano l’ evoluzione dell’essere umano e del pianeta .

Le azioni e i pensieri dell’evoluzione personale e globale del mondo, nonché l’inconscio collettivo fanno parte di questi registri in cui gli uomini apprendono e creano, in relazione a tutto ciò che esiste. Tutte le decisioni lasciano vibrazioni che segnano la storia dell’umanità. I Akashico o Akashica la Nuova Era , sono testimonianza della crescita spirituale del pianeta.

