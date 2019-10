Qatar – Doha, Anzhelika Sidorova vince ai campionati mondiali del 2019

Tempo di lettura: 1 minuto

La competizione femminile di salto con l’asta a Doha ha avuto una alta competizione tra il poliziotto americano Sandi Morris e la russa Anzhelika Sidorova. Mentre Morris non ha avuto successo in tutti e tre i tentativi a 4,95 metri, Sidorova è stata in grado di arrivare a quell’altezza nel suo terzo e ultimo tentativo per assicurarsi la medaglia d’oro.

Questa è la prima medaglia d’oro del campionato mondiale di Sidorova e la sua distanza di 4,95 metri è un nuovo marchio personale e leader mondiale per questa stagione di atletica all’aperto.

All’inizio di quest’anno, Sidorova ha vinto l’oro ai campionati europei indoor di atletica leggera a Glasgow con 4,85 metri.

Fonte

Reporter Freelance – Mail contact, asia1@reporterspress.it