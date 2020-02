Puoi ammalarti toccando un prodotto di provenienza ‘Made in China’?

Tempo di lettura: 1 minuto

Per quanto ne sappiamo, nessuno si è ammalato dal toccare un prodotto od un pacchetto dalla Cina finora e il rischio è basso. COVID-19 viene trasmesso attraverso goccioline respiratorie che provengono dalla gola o dai polmoni di una persona quando tossiscono o starnutiscono.

Mentre le goccioline possono cadere sulle superfici, compresi i pacchetti, i virus della famiglia dei coronavirus non sopravvivono molto a lungo sulle superfici. Sono sensibili all’ambiente e probabilmente non sopravviveranno per il tempo necessario ai pacchetti per viaggiare a livello internazionale.

Comunque a scopo precauzionale, si consiglia di lavarsi spesso le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi per ridurre il rischio di ammalarsi di COVID-19 e altri virus.

Ogni volta che hai toccato superfici, oggetti o pacchetti o altre persone, lavati le mani prima di toccare il viso, prenditi cura di te stesso e delle altre persone accanto a te.

Ascolta la risposta del Dr. Eleni Galanis a questa domanda:

Fonte testo : bccdc.ca

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it