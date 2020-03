Pubblicità in SMS e Banner, La disavventura di un nostro collega con Operatore TRE

Tempo di lettura: 5 minuti

Nel lontano 2015, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili, una sanzione abbastanza sostanziosa, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi ‘premium’ utilizzati via Internet da terminale mobile.

Cos’era accaduto affinché l’autorità competente si muovesse a difesa dei consumatori?

Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante banner, pop up e landing page.

Anche sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati), l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte:

1) da un lato, l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco;

2) dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo, consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.

Nei confronti di due ben definite società si era articolata in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’utente.

Gli operatori traggono uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale.

La sopra indicata premessa per raccontare la disavventura di un nostro collega giornalista, il quale si è visto ‘prosciugare’ il conto telefonico con addebiti non autorizzati su una application mai chiesta né attivata, a contrari odi quanto dicono alla TRE/WIND. Di seguito la schermata a documentazione del fatto accaduto:

Chi sono la ‘mobiz wonderful games’ che è inserita, come abbonamento, in quel piano tariffario?

Dunque prima di tutto il collega ha fatto un reclamo…scritto. Poi ha telefonato al servizio di assistenza dell’Operatore telefonico, ovviamente facendo domande, avendo constatato e dimostrato con screenshot (all’assistenza), la natura enigmatica degli addebiti.

Domande sono le seguenti:

1) Il servizio sopra indicato di Mobiz Wonderful Games ha addebitato diversi soldi in pochi minuti e di importi differenti, come si evince dalla immagine sopra. Com’é possibile che ci sono importi differenti e quale tipo di servizio specifico ha attivato il Mobiz Wonderful Games per far addebitare quei costi?

2) Qual’é il link dal quale si entra nel gioco affinché la società Mobiz Wonderful Games’ ha addebitato quei costi?

3) A quale application si riferisce la società Mobiz Wonderful Games sulla quale è stato addebitato quel costo?

A queste domande la risposta dell’Operatore telefonico del servizio assistenza? “Non sono autorizzato a fornire queste informazioni’.

Sul telefono del nostro collega non c’è alcuna app installata che riporta al gioco di quella società, né in quella immagine si fa riferimento all’application specifica del gioco, per esempio Tennis, Calcio, ecc.

Inoltre la Mobiz Wonderful Games, come avviene di consueto quando si stipula un contratto, non ha inviato una beata mazza di nulla all’utente, come un avvenuta attivazione di qualsivoglia application. Nulla.

In pratica c’è soltanto una serie di addebiti con dei costi differenti fatti peraltro nello stesso giorno ed orari ravvicinati. Piuttosto enigmatica come situazione.

Entrando nella pagina dell’Operatore TRE, cioé colui che ha addebitato i soldi sul conto del nostro collega, cercando troviamo questa pagina: https://www.tre.it/servizi/servizi-pre-attivati

Lì dentro viene descritto i servizi ‘pre-attivati’ al momento in cui fate un contratto con la TRE. Fra questi risulta anche la segreteria telefonica ed il servizio ti ho cercato, entrambi identificati con la dicitura ‘Evento’.

Abbiamo nuovamente chiesto all’operatore a cosa si riferisce l’Evento, cioé in cosa consiste. Dov’è un dettaglio o FAQ sul quale l’utente può leggere a cosa è riferito l’Evento, ma la risposta è stata:”Ho fornito risposte al problema iniziale, altro non ho da dirle”.

Nel sito web della TRE non abbiamo trovato spiegazione alla dicitura ‘Evento’, salvo qualcuno sarà cortese nel indicarci a cosa si riferisce e come funziona.

Per evitare comunque di finire intrappolati su questi addebiti, secondo noi, non autorizzati con un contratto scritto e firmato (firma autografa o digitale validata da pec) l’utente rimarrà ignaro di come avvengono queste azioni tecnologiche.

Ma come liberarsi da questa tagliola degli addebiti?

Guarda caso quando telefonate, gli operatori più preparati vi propongono il ‘Barring Wap’…ma come, allora siete a conoscenza e dimostrate, quindi, che addebitate dei costi di fornitori che usano pratiche ‘truffaldine’ del cosiddetto ‘click fraud’ (clicco fraudolento)?

E’ interessante osservare inoltre come la Polizia Postale nel luglio 2016, nell’effettuare indagini sul funzionamento del Portale App&Store, abbia informato l’Autorità sul fatto che:

“solo per alcuni servizi è indicato il costo di navigazione per ogni pagina (euro 0,09/pag)” e che “all’interno della vetrina del Portale 3 vengono offerti svariati contenuti, ma è sufficiente sfiorare qualsiasi area del banner pubblicitario per acquistare un determinato contenuto, con conseguente addebito del costo ed indicazione di un link per ultimare la visualizzazione, ma in assenza di alcuna indicazione circa il costo del servizio”.

Dunque anche alla luce di tali evidenze segnalate dalla Polizia, appare evidente che le fatture debbano chiarire tutti i singoli addebiti: in caso contrario, infatti, gli utenti non sarebbero in grado di verificare la corretta corrispondenza tra servizi fatturati e servizi effettivamente richiesti, nè di poter agevolmente controllare la propria spesa.

Ad aggravare ulteriormente la posizione dell’operatore è la circostanza che, secondo quanto ricostruito dall’Autorità, “le procedure interne adottate dalla Società in merito alla gestione dei reclami per contestazione degli addebiti prevedono che l’utente possa chiedere il rimborso di quanto erroneamente pagato solo nel ristretto termine di 7 giorni dall’addebito medesimo: ne discende, quindi, che, data la struttura della fattura che non indica i singoli servizi e/o le singole pagine navigate, sarà improbabile poter identificare e validamente contestare un importo non dovuto.”

Dunque “la mancanza di chiarezza della fatturazione comporta anche l’oggettiva difficoltà per gli utenti di individuare eventuali servizi non richiesti e di dover subire un notevole pregiudizio economico, cui corrisponde un notevole vantaggio economico per la Società.”

Ma cos’è e come funziona il ‘Barring Wap? Lo abbiamo chiesto a chi di queste situazioni ne è esperto. Quindi ha deciso di dare un aiuto agli utenti sul come eliminare la tagliola degli addebiti. Qui il link.

Detto quanto sopra…siamo ancora pieni di domande e dubbi.

Per esempio. Un operatore telefonico X ci spiega che ‘comunque’ è ‘colpa’ dell’utente in quanto cliccando due volte su un banner o su un SMS accetta di ricevere quel servizio.

Dunque l’operatore ci sta dicendo che l’azienda per cui lavora è a conoscenza ed è consapevole di questa situazione? Quindi come la si deve definire questo comportamento nei confronti dell’utente?

Eppure…esiste un Codice del Consumo e la stessa Agcm (Autorità Garante delle Comunicazioni) ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore.

Ci sono servizi che vengono attivati all’insaputa dell’utente. Un esempio? Chi ti ha cercato, la segreteria telefonica, ecc. Se ti sono necessari li tieni, ma quando non li hai mai autorizzati…come si chiama questo comportamento da parte dell’operatore telefonico?

Quindi gli operatori sono ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili?

La stessa Autorità ha vietato la diffusione o continuazione (si parla del 2015…oggi siamo nel 2020), perché gli operatori continuano con questa pratica di addebiti agli utenti?

Indagine giornalistica —> Work in Progress

Fonti varie : AGCM / Mondo3 / Hadware-programmi / tariffando / Aduc / Adiconsum / mondomobileweb / disserviziotelefonico / ed altri su questo argomento (cercate il Barring Wap) / assistenza-clienti.it/wind-tre/

