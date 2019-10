Tempo di lettura: 2 minuti

La psicologia culturale si concentra sull’influenza che ha una cultura sulle persone che entrano in contatto con essa. Esempi pratici sono osservare come la comunità musulmana non mangia carne di maiale, in India le mucche sono animali sacri o come alcune regioni come i Paesi Baschi, hanno la loro lingua in un contesto bilingue. Tutto ciò crea un patrimonio culturale unico e differenziato di altri popoli.

In ogni paese troviamo costumi comuni tra la popolazione, ma anche altri che non sono perché appartengono o si trovano in una particolare città, regione , area, ecc.

Tutto questo include variazioni sulla mente umana, perché ognuno di essi riceve un patrimonio culturale unico che dipende da molti fattori.

È evidente che quest’area della psicologia è legata alle scienze sociali, in particolare all’antropologia e alla sociologia.

Mentre la sociologia studia le società in senso lato, la psicologia culturale si concentra sulla proporzione di dati quantitativi per indagare le dinamiche storiche.

In questo modo, è più facile sapere come si è formata una cultura specifica e come influenza le persone di quella regione.

L’antropologia, che è responsabile dello studio del contenuto culturale di una società e dei cambiamenti collettivi che avvengono, è anche legata alla psicologia culturale, poiché entrambi cercano di comprendere simboli, concetti, caratteristiche, ecc.

André Malraux ha detto che “la cultura è ciò che nella morte continua ad essere la vita”. Quindi forse quest’area della psicologia ci offre una visione più ampia che include il passato, il presente e il futuro di una società. Poiché gran parte del nostro comportamento, così come il nostro modo di essere, è strettamente correlato alla cultura in cui viviamo e alle nostre esperienze.

Ciò non significa che le esperienze e il carico genetico non siano importanti, ma non sono gli unici che limitano e contribuiscono al nostro modo di essere e di agire.

“La vera cultura nasce con la natura, è semplice, umile e pura.” – Masanobu Fukuoka.

