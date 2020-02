Provincia pakistana di Sindh, Cambiamento climatico minaccia raccolto peperoncino rosso

Tempo di lettura: 1 minuto

Le foglie appassite di una pianta di peperoncino morente si trovano a Kunri, nella provincia del Sindh, nel sud del Pakistan, la capitale del peperoncino rosso dell’Asia.

L’area è responsabile dell’85 percento di tutta la produzione di peperoncino rosso in Pakistan, contribuendo all’1,5 percento del PIL del paese. Ma il caldo estremo ha ucciso molti peperoni prima che i lavoratori avessero la possibilità di raccoglierli dalle viti.

Gli agricoltori normalmente seminano semi di peperoncino a gennaio, ma il ciclo meteorologico nella regione sta cambiando e stanno ancora aspettando condizioni adeguate per far crescere i loro raccolti.

Jiskani ha condotto ricerche che indicano che ogni acro di 135.000 acri di colture di peperoncino della zona supporta cinque famiglie. I peperoncini sono fondamentali per Kunri, rappresentando l’85 percento dell’economia della città.

Nel 2018, i peperoncini rossi sono costati 7.000 Rs (46 dollari USA) per tonnellata, ma l’anno scorso sono saliti a 18.000 Rs (117 dollari USA) per tonnellata, secondo Saleem. I prezzi costosi indicano che molti acquirenti hanno smesso di importare peperoncini dal Pakistan. Ciò significa che il mercato potrebbe essere lasciato con scorte invendute di peperoncini inaccessibili.

Per molti lavoratori, non esiste un piano di backup se l’azienda di peperoncino non è in grado di fornire. Ma le ondate di calore dannose potrebbero diventare una caratteristica sempre più regolare del tempo qui. Il peperoncino rosso a Kunri è famoso per il suo gusto unico.

