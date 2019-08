Protocollo Harkin – Engel, Produzione di cacao: Combattere la schiavitù infantile

Il rappresentante degli Stati Uniti Eliot Engel, per combattere la schiavitù infantile nella produzione di cacao, ha introdotto un emendamento legislativo per finanziare lo sviluppo di un’etichetta “nessuna schiavitù infantile ” per i prodotti di cioccolato venduti negli Stati Uniti.

Il senatore Tom Harkin ha proposto un’aggiunta a un disegno di legge sull’agricoltura per etichettare i prodotti qualificati per cioccolato e cacao come “senza schiavi”.

Fu approvato alla Camera dei rappresentanti con un voto del 291-115, ma prima che andasse al Senato i produttori di cioccolato assunsero ex senatori George Mitchell e Bob Dole per fare pressioni contro di esso, e non è andato a votare.

Invece, i produttori di cioccolato hanno raggiunto un accordo con i membri del Congresso per creare il protocollo Harkin – Engel per rimuovere la schiavitù infantile dall’industria entro luglio 2005.

L’accordo volontario era un impegno dei gruppi industriali a sviluppare e attuare norme volontarie per certificare il cacao prodotto senza le “peggiori forme di lavoro minorile” ed è stato firmato dai capi delle maggiori compagnie del cioccolato, dai membri del Congresso, dall’ambasciatore della Costa d’Avorio e da altri interessati al lavoro minorile.

I produttori di cioccolato dovevano creare programmi nell’Africa occidentale per sensibilizzare gli africani alle conseguenze del lavoro minorile, mantenendo i loro figli da un’istruzione e dalla tratta di minori.

L’incentivo principale per la partecipazione volontaria delle aziende sarebbe l’aggiunta di un’etichetta “senza schiavi”.

Nel 2001, la Child Labour Coalition, una raccolta di gruppi di sensibilizzazione incentrati sulle questioni del lavoro minorile negli Stati Uniti e nel mondo, ha criticato il protocollo solo per affrontare la Costa d’Avorio e il Ghana. Ha suggerito di estendere il protocollo a tutto il mondo, perché pratiche di sfruttamento sono state segnalate anche nelle industrie del cacao in Brasile e Indonesia .

La Child Labour Coalition ha inoltre raccomandato all’industria del cioccolato di stabilire il prezzo del cioccolato in modo che i produttori guadagnino abbastanza per compensare equamente i propri lavoratori.

La scadenza del 2005 non è stata rispettata, e tutte le parti hanno concordato una proroga di tre anni del protocollo. Questa estensione ha concesso all’industria del cacao più tempo per attuare il protocollo, compresa la creazione di un sistema di certificazione per affrontare le peggiori forme di lavoro minorile per metà delle aree in crescita in Costa d’Avorio e Ghana.

L’industria intanto aveva raccolto, nel 2008, dei dati per oltre la metà delle aree, come richiesto, ma non disponevano di un’adeguata verifica indipendente.

Nel giugno 2008 il protocollo è stato prorogato fino alla fine del 2010. A quel tempo, l’industria doveva disporre di certificazioni complete con verifiche indipendenti.

Nel 2011, dieci anni dopo l’implementazione, non era chiaro se il protocollo avesse alcun effetto nel ridurre il lavoro minorile. Un ricercatore del Payson Center ha affermato che alcuni degli impegni del protocollo sono stati implementati, ma l’ICI ha affermato che cinque dei sei articoli sono stati completati e stanno lavorando attivamente al sesto.

Nel 2012, Miki Mistrati, creatore del pluripremiato documentario, The Dark Side of Chocolate , ha affermato che il protocollo è solo “un documento e una politica” perché non ci sono stati progressi. Ritiene che tra cinque anni saranno presenti gli stessi problemi e che i cambiamenti non arriveranno attraverso il protocollo, ma da parte dei consumatori che chiedono il cambiamento.

Nel 2012 l’ Unione europea ha approvato una risoluzione per attuare pienamente il protocollo Harkin-Engel e combattere il lavoro minorile nella produzione di cacao.

La risoluzione è stata criticata dall’International Labour Rights Forum per non avere misure giuridicamente vincolanti e due importanti produttori di cioccolato hanno affermato che stavano affrontando il problema.

L’impegno del settore di ridurre il lavoro minorile in Costa d’Avorio e in Ghana del 70%, secondo il protocollo Harkin-Engel, non era stato rispettato alla fine del 2015; la scadenza è stata nuovamente prorogata, fino al 2020.

