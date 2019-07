Protezione solare vegana, attenzione agli ingredienti veri e falsi

Alla ricerca di una protezione solare vegana sicura e naturale? In questa guida condividiamo le raccomandazioni per la protezione solare le quali sono completamente vegane e lontane dalla crudeltà dei test su animali, quindi hanno un punteggio EWG pari a 1 ed inoltre proteggono efficacemente la barriera corallina qualora sei in una zona di questo tipo.

Oggi sappiamo che l’uso di una buona crema solare vegana per tutto l’anno non è negoziabile. Oltre alla protezione essenziale contro il cancro del sole, la protezione solare è fondamentale per l’anti-invecchiamento e dovrebbe essere inclusa nella routine per la cura della pelle di tutti.

Detto questo, lo sapevate che molti filtri solari sul mercato contengono ingredienti nocivi che in realtà accelerano i danni del sole e disturbano gli ormoni?

Peggio ancora, molti di questi filtri solari sono testati sugli animali attraverso procedure crudeli e non necessarie e distruggono anche le barriere coralline.

Per fortuna, al giorno d’oggi si possono trovare ottimi filtri solari senza test di crudeltà per qualsiasi tipo di pelle e livello di SPF.

L’esposizione regolare al sole senza una protezione solare ti mette a rischio di diversi tipi di cancro incluso il melanoma. È stato anche dimostrato che i raggi UV del sole sono abbastanza forti da danneggiare la pelle anche quando sei coperto dall’ombra, e sappiamo tutti che questi rischi aumentano la pelle.

Il sole accelera anche il processo di invecchiamento della pelle abbattendo le cellule di elastina.

Ci sono modi per i medici di misurare l’età cellulare della tua pelle, e una buona protezione solare senza crudeltà può farti risparmiare fino a 10 anni nella salute della pelle !

Pertanto è necessario usare la protezione solare ogni giorno per prevenire l’invecchiamento precoce e le rughe.

Prima di tutto evita gli ingredienti di seguito indicati; sappi che, normalmente, non sono chiaramente indicati, quindi è necessario conoscere la terminologia per trovare una crema solare vegana.

collagene

Lanolina

elastina

Acido stearico

cera d’api

Il chitosano

La maggior parte delle persone usa la crema solare e, quando nuota in spiaggia, essa si lava nell’acqua anche se scritto, resistente.

Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi per vedere come la protezione solare interagisce con le barriere coralline e la vita marina, e non è per niente rassicurante.

Nel 2015, uno studio scientifico ha rilevato che la maggior parte dei filtri solari sono molto dannosi per le barriere coralline. Non solo, alcuni degli ingredienti danneggiano le barriere e limitano la loro capacità di crescita, ma in alcune zone del mondo, la protezione solare è stata responsabile di un ampio sbiancamento dei coralli.

L’ossibenzone, che è un ingrediente che può essere trovato nella maggior parte dei filtri solari, è stato indicato come il più grande colpevole. Tuttavia, Butylparaben, Octinoxate, 4-Methylbenzylidine Canfora hanno anche dimostrato di erodere le barriere coralline e la vita marina.

In effetti, queste sostanze chimiche hanno dimostrato di danneggiare le barriere coralline a tal punto che, i divieti di protezione solare, sono stati implementati in tutto il mondo.

All’inizio del 2018, le Hawaii hanno approvato una legge che vieta tutte le creme solari contenenti oxybenzone e octinoxate dalle sue spiagge. E alla fine del 2018, l’isola del Pacifico di Palau ha deciso di bandire completamente diversi marchi di creme solari per aiutare a salvare le barriere.

Non dovrebbe sorprendere quindi che questi ingredienti chimici utilizzati, negli ormoni mimetici per la protezione solare, causino allergie correlate alla pelle negli esseri umani e dovrebbero essere completamente evitati, per il bene delle barriere coralline e della vostra salute.

Cosa fare quindi in concreto?

Optare per prodotti con protezione solare a base minerale. Ad esempio, l’ossido di zinco e il biossido di titanio sono due minerali che vengono spesso utilizzati nella protezione solare resistente al reef, poiché proteggono dai raggi UV e si dissolvono nell’oceano senza danneggiare le barriere coralline.

Riepilogando.

La crema solare vegana deve essere con un punteggio di 1 EWG, privi di parabeni e altri ingredienti cattivi sopra elencati.

Fonte

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it