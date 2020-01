ProntoPro, piattaforma lavoro gratis ma i contatti sono a pagamento

Tempo di lettura: 2 minuti

Il 50% o più di tutti i lavori vengano trovati attraverso la rete. Questo lo sanno bene i

Reclutatori di lavoro ed i responsabili delle decisioni ed infatti utilizzano i siti di social network online per raccogliere informazioni sui candidati a un lavoro.

L’agenzia di stampa emmegi periodicamente svolge attività di indagine giornalistica su questa tipologia di piattaforme on line di recruiting.

Le persone in cerca di lavoro stanno iniziando a utilizzare siti di social network per pubblicizzare le proprie competenze e inserendo i curriculum.

Il problema è che esistono siti web farlocchi i quali forniscono accesso gratuito, ma poi per avere un contatto con il cliente viene chiesto di pagare dei loro ‘crediti’ spesso molto elevati.

Nel 2014, l’utilizzo di queste reti di social media ha portato a 1 su 6 persone in cerca di lavoro a trovare un lavoro.

Uno studio di Microsoft suggerisce che le persone in cerca di lavoro devono iniziare a prestare maggiore attenzione a ciò che i datori di lavoro e i reclutatori desiderano nel loro processo di raccolta di informazioni pre-colloquio.

Quindi chi cerca lavoro deve essere in grado di fornire quegli aspetti, che sono essenzialmente diversi dalle loro qualifiche sul curriculum.

La maggior parte degli utenti che cerca lavoro su Internet proviene da India, Stati Uniti, Filippine, Pakistan e Regno Unito, Italia, ed altri paesi.

Le prime tre categorie di lavoro che ottengono più frequentemente richieste di lavoro sono IT e software, il 34%; design, media e architettura, 31%; e scrittura e contenuti, 13%.

Molti fornitori di servizi o venditori creano un profilo in cui includono una descrizione dei servizi offerti, esempi del loro lavoro e, in alcuni casi, informazioni sulle loro tariffe.

Gli acquirenti si registrano e completano un profilo di base, quindi pubblicano progetti che descrivono le loro esigenze.

Gli acquirenti faranno quindi offerte per questi progetti a un prezzo fisso o su base oraria.

Molti di questi siti web hanno sezioni di recensioni degli utenti che incidono sulla reputazione dei liberi professionisti che li elencano e che possono essere manipolati.

Una società che abbiamo monitorato e non ci ha assolutamente soddisfatto è ProntoPro, la quale non specifica sin da subito nell’iscrizione, che per lavorare con i loro contatti devi pagare dei crediti. Quindi tale società viola la legge sulla privacy e va denunciata lla competente autorità giudiziaria.

I mercati indipendenti hanno globalizzato la concorrenza per alcuni posti di lavoro, consentendo ai lavoratori dei paesi ad alto e basso reddito di competere tra loro. Secondo uno studio del 2016 del McKinsey Global Institute, il 15% dei lavoratori indipendenti ha utilizzato i mercati online per trovare lavoro. Questi mercati, tra cui Fiverr e Lyft , sono stati criticati come sfruttatori dei lavoratori.

Fonte : Wikipedia.org

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.