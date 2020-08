Programma nucleare segreto Arabia Saudita; preoccupazioni in India

Tempo di lettura: 1 minuto

Le informazioni sulla costruzione di una fabbrica, da parte dell’Arabia Saudita , ha sollecitato “Kazem Gharibabadi”, ambasciatore dell’India e rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali, nel chiedere all’Agenzia internazionale per l’energia atomica sul programma nucleare del paese.

Gharibabadi , osservando che l’Arabia Saudita sta sviluppando e implementando un programma nucleare poco trasparente, ha detto: “Nonostante l’Arabia Saudita sia un membro”. E ha in atto un accordo bilaterale completo di salvaguardia con l’Agenzia, ma purtroppo rifiuta ancora di accettare le ispezioni di salvaguardia dell’Agenzia e, nonostante le ripetute richieste dell’Agenzia per diversi anni, non ha modificato i suoi obblighi per consentire all’Agenzia di ispezionare.

Il rappresentante permanente del paese presso l’Agenzia internazionale per l’energia ha dichiarato che l’Arabia Saudita non ha alcun reattore di ricerca attivo e potenza che voglia produrre.

Questo problema, insieme alle azioni segrete dei sauditi in campo nucleare e al divieto di entrare negli ispettori L’AIEA, così come le sue attività destabilizzanti nella regione, solleva preoccupazioni per un programma segreto di armi nucleari nel paese.

