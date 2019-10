Progetto Ferrari Dino accantonato

Tempo di lettura: 2 minuti

Autocar riferisce che il progetto coupé V6 entry-level della Ferrari è stato accantonato. Si diceva che il Dino stesse raggiungendo la produzione da qualche tempo. Poco dopo ha assunto la presidenza della Ferrari nel 2014, il compianto Sergio Marchionne ha detto ai giornalisti che l’introduzione del Dino non era “questione di se ma quando”.

Nel 2016, il famoso dirigente schietto ha affermato che il progetto ha fatto “zero progressi”. Quindi, l’anno successivo, ha confermato che Dino non era in fase di sviluppo ed era semplicemente un’idea che veniva presa in giro, anche se ha anche detto che il marchio stava lavorando sul motore V6 per alimentarlo.

Marchionne ha affermato che all’interno del gruppo dirigente della Ferrari c’erano divisioni sul fatto che fosse persino necessario un modello entry-level e se potesse danneggiare l’esclusività della Ferrari.

Secondo quanto riferito, il suo predecessore alla Ferrari, Luca di Montezemolo, si era opposto all’idea di abbassare il prezzo di accesso al marchio Ferrari, respingendo anche qualsiasi richiesta di berlina o modelli SUV.

Sebbene Marchionne fosse più entusiasta dell’ampliamento della gamma di prodotti Ferrari, anche sotto la sua guida il progetto Dino non riuscì a ottenere trazione. Dopo la sua morte, sembrerebbe che non ci sia una cheerleader per una Ferrari entry-level.

Invece di scendere nel mercato, la Ferrari ha rilasciato un nuovo modello per sedersi in cima alla gamma di cavalli rampanti, l’ibrido plug-in SF90 Stradale. Sta anche lavorando al suo primo crossover, nome in codice Purosangue . Questi sono solo due dei 15 modelli che il CEO della Ferrari Louis Camilleri ha promesso di lanciare entro il 2022.

Per tutte le preoccupazioni della leadership Ferrari sulla diluizione del marchio, vale la pena notare che l’originale Dino non ha mai indossato i badge Ferrari.

Prende il nome dal figlio del fondatore Enzo Ferrari, morto nel 1956, Dino era il suo marchio. Il nome fu usato sulla prima vettura stradale a motore centrale Ferrari, sebbene la Ferrari avesse precedentemente utilizzato il layout in auto da corsa con il nome Dino.

Enzo Ferrari, preoccupato per la sicurezza del layout di un motore centrale se abbinato ai potenti motori V12 del suo marchio, ha insistito sul fatto che Dino utilizzasse motori meno potenti. Di conseguenza, ha insistito affinché le auto non usassero il nome Ferrari, dati i loro motori più piccoli e prezzi più bassi.

Il primo Dino, il 206 GT, entrò in produzione nel 1968. Il rivale di Porsche 911 fu disegnato da Pininfarina e, come indica il nome, usò un V6 di 2,0 litri. Questo motore è stato prodotto per soddisfare i requisiti di omologazione in quanto la Ferrari lo utilizzava nelle corse di Formula 2. Il motore in alluminio fu prodotto dalla Fiat, che lo usò anche nel motore anteriore Fiat Dino.

La Ferrari alla fine prestò il suo nome alla 308 GT4 a motore centrale a forma di cuneo. Inizialmente contrassegnata come Dino, la 308 GT4 fu ribattezzata come Ferrari nel 1976, rendendola la prima Ferrari di produzione con un motore V8. Il nome Dino è rimasto inattivo da allora.

