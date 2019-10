Prodotti naturali per l’influenza e il raffreddore: cosa dice la scienza?

Tempo di lettura: 3 minuti

Ogni anno, circa il 5-20 percento degli americani soffre di influenza. Sebbene la maggior parte guarisca senza incidenti, le complicanze correlate all’influenza causano oltre 200.000 ricoveri e tra 3.000 e 49.000 decessi ogni anno. I raffreddori in genere non causano gravi complicazioni, ma sono tra i motivi principali per visitare un medico e per la mancanza di scuola o lavoro.

Alcune persone provano prodotti naturali come erbe o vitamine e minerali per prevenire o curare queste malattie. Ma funzionano davvero? Cosa dice la scienza?

Lo zinco assunto per via orale (per via orale) può aiutare a curare il raffreddore, ma può causare effetti collaterali e interagire con i medicinali. Lo zinco è disponibile in due forme: zinco orale (es. Pastiglie, compresse, sciroppo) e zinco intranasale (es. Tamponi e gel). Un’analisi del 2015 degli studi clinici ha scoperto che lo zinco orale aiuta a ridurre la durata del raffreddore se assunto entro 24 ore dall’inizio dei sintomi. Lo zinco intranasale è stato collegato a un grave effetto collaterale (perdita irreversibile dell’olfatto) e non deve essere usato.

Nota sulla sicurezza: lo zinco orale può causare nausea e altri sintomi gastrointestinali. L’uso a lungo termine dello zinco, specialmente ad alte dosi, può causare problemi come carenza di rame. Lo zinco può interagire con farmaci, inclusi antibiotici e penicillamina (un farmaco usato per il trattamento dell’artrite reumatoide).

La vitamina C non previene il raffreddore e ne riduce solo leggermente la lunghezza e la gravità. Una revisione della letteratura scientifica del 2013 ha scoperto che l’assunzione regolare di vitamina C non riduceva la probabilità di avere un raffreddore, ma era collegata a piccoli miglioramenti nei sintomi del raffreddore. Negli studi in cui le persone hanno assunto vitamina C solo dopo aver avuto un raffreddore, la vitamina C non ha migliorato i sintomi.

Una nota sulla sicurezza: la vitamina C è generalmente considerata sicura; tuttavia, dosi elevate possono causare disturbi digestivi come diarrea e nausea.

Echinacea non ha dimostrato di aiutare a prevenire o curare i raffreddori. L’echinacea è un integratore a base di erbe che alcune persone usano per trattare o prevenire il raffreddore. I prodotti a base di echinacea variano ampiamente e contengono diverse specie, parti e preparati della pianta di echinacea. Recensioni di ricerche hanno trovato prove limitate che alcuni preparati di echinacea possono essere utili per il trattamento del raffreddore negli adulti, mentre altri preparati non sembrano essere utili. Inoltre, l’echinacea non ha dimostrato di ridurre il numero di raffreddori catturati dagli adulti. Solo una piccola quantità di ricerca sull’echinacea è stata condotta nei bambini e i risultati di tale ricerca sono incoerenti.

Una nota sulla sicurezza: Pochi effetti collaterali sono stati riportati negli studi clinici sull’echinacea; tuttavia, alcune persone possono avere reazioni allergiche. In una grande sperimentazione clinica su bambini, coloro che hanno assunto l’echinacea hanno aumentato il rischio di sviluppare eruzioni cutanee.

Le prove che gli integratori probiotici possono aiutare a prevenire il raffreddore sono deboli e non si sa molto sulla loro sicurezza a lungo termine. I probiotici sono un tipo di “batteri buoni”, simili ai microrganismi presenti nel corpo e possono essere benefici per la salute. I probiotici sono disponibili come integratori alimentari e yogurt, così come altri prodotti come supposte e creme. Sebbene un’analisi della ricerca del 2015 abbia indicato che i probiotici potrebbero aiutare a prevenire le infezioni del tratto respiratorio superiore, come il raffreddore comune, le prove sono deboli e i risultati hanno limiti.

Una nota sulla sicurezza: Poco si sa sugli effetti dell’assunzione di probiotici per lunghi periodi di tempo. La maggior parte delle persone può essere in grado di usare i probiotici senza sperimentare effetti collaterali – o con solo lievi effetti collaterali gastrointestinali come il gas – ma ci sono stati casi di gravi effetti collaterali. I probiotici non devono essere usati da persone con gravi problemi di salute di fondo se non con un attento monitoraggio da parte di un fornitore di assistenza sanitaria.

