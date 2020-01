Prodotti Cosmetici, Studio spiega perché alcune causano eruzioni cutanee

Tempo di lettura: 3 minuti

Le reazioni allergiche nella pelle possono essere causate da molti composti chimici diversi in creme, cosmetici e altri prodotti di consumo, ma il modo in cui scatenano la reazione è rimasto piuttosto misterioso.

Ora uno studio suggerisce il modo in cui alcune sostanze chimiche sostituiscono i grassi naturali nelle cellule della pelle possono spiegare quanti ingredienti comuni scatenano la dermatite allergica da contatto e, in modo incoraggiante, suggerisce un nuovo modo di trattare la condizione.

Lo studio è stato condotto da ricercatori del Columbia University Irving Medical Center, del Brigham and Women’s Hospital e della Monash University e pubblicato online oggi su Science Immunology .

Perché alcune sostanze chimiche scatenano la dermatite è un mistero

L’edera velenosa è un fattore scatenante comunemente noto per la dermatite allergica da contatto, ma la reazione può anche essere causata da molti ingredienti dei prodotti di consumo ed è diventata molto diffusa nelle nazioni industrializzate.

La reazione inizia se le cellule T del sistema immunitario riconoscono una sostanza chimica come estranea. La ricerca suggerisce che generalmente le sostanze chimiche di piccole dimensioni devono legarsi a una proteina più grande per diventare visibili alle cellule T, e poche sostanze chimiche lo fanno subendo una reazione chimica all’interno del nostro corpo.

“Tuttavia, molti piccoli composti che scatenano la dermatite allergica da contatto mancano dei gruppi chimici necessari affinché si verifichi questa reazione”, afferma il co-leader dello studio Annemieke de Jong, Ph.D., assistente professore di dermatologia presso il Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University .

“Questi piccoli prodotti chimici dovrebbero essere invisibili alle cellule T, ma non lo sono.”

Subhed: le cellule della pelle smascherano sostanze chimiche che provocano allergie

De Jong e i suoi colleghi sospettavano che il CD1a, un’abbondante molecola sulle cellule della pelle di Langerhans (cellule immunitarie nello strato esterno della pelle) potesse essere responsabile di rendere visibili queste sostanze chimiche alle cellule T.

Nel presente studio, condotto con cellule umane in coltura tissutale, i ricercatori hanno scoperto che diverse sostanze chimiche comuni note per scatenare la dermatite allergica da contatto erano in grado di legarsi alle molecole CD1a sulla superficie delle cellule di Langerhans e attivare le cellule T.

Questi prodotti chimici includevano il balsamo del Perù e il farnesolo, che si trovano in molti prodotti per la cura personale, come creme per la pelle, dentifrici e profumi. Nel complesso, i ricercatori hanno identificato più di una dozzina di piccoli prodotti chimici che attivavano le cellule T attraverso il CD1a.

“Il nostro lavoro mostra come queste sostanze chimiche possano attivare le cellule T, ma poiché non abbiamo fatto uno studio sui pazienti, dobbiamo essere cauti nel sostenere che questo è definitivamente come funziona nei pazienti allergici”, afferma de Jong. “Lo studio apre la strada a studi di follow-up per confermare il meccanismo nei pazienti allergici e progettare inibitori della risposta.”

Nuove idee per il trattamento

Le molecole di CD1a normalmente legano i grassi naturali della pelle al suo interno simile a un tunnel. Questi grassi sporgono dal tunnel, creando una barriera fisica che impedisce al CD1a di interagire con le cellule T.

Sulla base del lavoro strutturale svolto presso l’Università di Monash, il farnesolo, uno degli allergeni identificati in questo studio, ha mostrato di nascondersi all’interno del tunnel del CD1a, spostando i grassi naturali residenti. “Questo spostamento rende la superficie del CD1a visibile alle cellule T con conseguente reazione immunitaria”, afferma de Jong.

Questa scoperta solleva la possibilità che la dermatite allergica da contatto possa essere fermata applicando grassi concorrenti sulla pelle per spostare quelli che innescano la reazione immunitaria. “Da studi precedenti, conosciamo l’identità di diversi grassi che possono legarsi a CD1a ma non attiveranno le cellule T”, afferma.

Attualmente, l’unico modo per fermare la dermatite allergica da contatto è identificare ed evitare il contatto con la sostanza chimica offensiva. Gli unguenti topici possono aiutare a lenire le eruzioni cutanee, che di solito si risolvono in meno di un mese. Ma nei casi più gravi, i medici possono prescrivere corticosteroidi orali, che sono ampiamente antinfiammatori e immunosoppressori, ma possono lasciare i pazienti vulnerabili alle infezioni e ad altri effetti collaterali.

