Problemi con gli SMS? Reimpostiamo il Centro servizi SMS

SMS (Short Message Service) è specificato dall’ETSI (standard GSM 03.40 1 e 03.38 2 ). Può contenere fino a 160 caratteri, in cui ogni carattere è scritto secondo l’ alfabeto GSM predefinito a 7 bit .

SMS contiene anche alcuni metadati, ad es

Informazioni sui mittenti (numero del centro servizi, numero del mittente)

Informazioni sul protocollo (identificatore di protocollo, schema di codifica dei dati)

timestamp

Esistono 2 modi per ricevere e inviare messaggi SMS a , PDU (protocollo discription unit) e modalità testo. In questo documento ci concentriamo sulla modalità PDU.

Il formato PDU può essere utilizzato su qualsiasi codifica.

Ad esempio:

07911326040000F0040B911346610089F600002080629 17314080CC8F71D14969741F977FD07

La stringa PDU sopra contiene il messaggio “Come stai?” ed è stato letto da un telefono cellulare Siemens C35i. La stringa è composta da ottetti esadecimali e semi-decimali. Come accennato, SMS contiene metadati su se stesso.

Il procedimento potrà sembrare un po’ ostico ma seguendo specifici passaggi sarete in grado di usufruire del servizio SMS nuovamente.

Innanzitutto dobbiamo disporre del numero del centro servizi SMS del nostro operatore reperibile online.

A questo punto dal nostro smartphone apriamo l’app Telefono e digitiamo *#*#4636#*#*: si aprirà automaticamente una schermata dove dovremo toccare l’opzione Informazioni telefono.

Se l’aggiornamento del vostro centro servizi SMS dovesse restituirvi un errore potrebbe essere dovuto al fatto che il numero SMSC da inserire debba essere nel formato PDU e quindi prima di inserire il numero in questione dobbiamo convertirlo cercando in questo sito web e scorriamo fino alla sezione PDU Encoder and Decoder. Per completare l’operazione entra in questo altro sito web ARO.

