Problemi comuni nello smartphone Xiaomi Redmi 6A

Tempo di lettura: 3 minuti

Dopo aver acquistato su consiglio di colleghi un Xiaomi Redmi 6A, mi sono trovato, per un periodo di tempo, abbastanza bene; poi sono iniziati alcuni specifici problemi. Rilasciato nell’aprile dello scorso anno, lo Xiaomi è considerato la versione cinese dei dispositivi di punta dell’iPhone di Apple.

Viene fornito con molte caratteristiche e funzionalità avanzate che si trovano nelle principali varianti di smartphone, ma a un prezzo molto conveniente. Questo è probabilmente il motivo principale per cui molte persone hanno fatto un passaggio e hanno provato questo smartphone cinese.

Sfortunatamente, il supporto offerto per i dispositivi Xiaomi è limitato o quasi del tutto assente.

Ecco perché le persone che incontrano problemi con le caratteristiche e le funzioni del telefono vengono in qualche modo lasciate in sospeso.

Questo post servirà ad aiutare gli utenti Xiaomi, in particolare quelli che si trovano ad affrontare problemi tecnici, ad iniziare dal Bluetooth.

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica può potenzialmente risolvere complessi problemi software che potrebbero aver influito sulla funzionalità di connettività Bluetooth sul telefono. Elimina tutto dal dispositivo, incluse informazioni personali, impostazioni personalizzate e altri dati dell’utente. Eventuali bug o dati danneggiati presenti nel registro di sistema vengono anch’essi rimossi nel processo. Di conseguenza, dà al tuo dispositivo un nuovo inizio pulito. Se hai esaurito le opzioni e il problema persiste, puoi considerare un ripristino delle impostazioni come ultima risorsa. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di procedere con il ripristino. Una volta eseguito il backup del telefono, attenersi alla seguente procedura per eseguire un ripristino generale o un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul proprio Xiaomi Mi 6:

Spegni il telefono premendo il pulsante di accensione .

Quindi premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume su e Accensione per alcuni secondi.

Quando vedi il logo Mi sullo schermo, rilascia entrambi i pulsanti contemporaneamente.

Poi selezionare Pulire reset premendo il tasto Volume Giù , quindi premere il Potenza tasto per confermare la selezione.

Usare il Volume giù pulsante per selezionare cancellare tutti i dati , quindi premere il Potenza tasto per confermare.

Infine, selezionare Sì per confermare il ripristino.

Dopo il ripristino, riavviare il telefono, quindi procedere con la configurazione iniziale. Abilita il Bluetooth, quindi prova a vedere se sei ora in grado di accoppiarti o connetterti al tuo dispositivo Bluetooth e che tutto funzioni già come previsto. In caso contrario, prendere in considerazione altre opzioni tra cui le seguenti.

Altri suggerimenti (se applicabile)

Cambia il codice . Se si esegue l’associazione con la propria auto Bluetooth, provare a modificare o impostare il codice di associazione su 0000. Durante la procedura di associazione verrà richiesto di inserire il codice . Ciò significa che devi dimenticare la tua auto Bluetooth dalla tua rete Xiaomi, quindi provare ad associarli di nuovo.

Scarica driver. Se stai cercando di accoppiare o connettere il tuo Xiaomi a un computer, potrebbe essere necessario scaricare un driver necessario affinché il computer riconosca il tuo telefono. Per sapere quale driver è richiesto, visitare il sito Web del produttore del computer. Questo dovrebbe essere incluso nelle specifiche del computer. In caso contrario, contattare il produttore del computer per le informazioni corrette.

Soluzione alternativa definita dall’utente: se non riesci ancora a far funzionare Xiaomi Mi 6 con il tuo dispositivo Bluetooth, prova ad andare su Impostazioni-> Batteria e risparmio energetico-> Uso batteria-> Ignora ottimizzazioni-> Attiva Opzioni Bluetooth e Bluetooth Servizio MIDI. Quindi riavviare il telefono.

Se nessuno di questi aiuti, è possibile tentare di inoltrare il problema al supporto Xiaomi o al proprio operatore telefonico / fornitore di servizi. Sfortunatamente, non è possibile fare molto per risolvere il problema, il che significa che è necessaria una soluzione più avanzata. In genere, queste esigenze devono essere soddisfatte dal produttore o dall’operatore del dispositivo.

Giornalista dal 1990 | Direttore Editoriale Emmegi Agenzia Stampa