Prima missione spaziale araba su Marte lanciata dal Giappone

Tempo di lettura: 2 minuti

La prima missione spaziale araba su Marte, una sonda senza pilota soprannominata “Hope”, è partita lunedì dal Giappone, nel tentativo di rivelare di più sull’atmosfera del Pianeta Rosso.

Il razzo giapponese che trasportava la sonda sviluppata dagli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) è decollato dal centro spaziale Tanegashima nel sud del Giappone proprio nei tempi previsti alle 6:58 ora locale (domenica 2158 GMT).

Il lancio della sonda, noto come “Al-Amal” in arabo, è stato ritardato due volte a causa del maltempo, ma il decollo del lunedì è sembrato regolare e di successo.

A Dubai, il lancio è stato accolto con estatica eccitazione, con il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, illuminato ore prima del decollo con un simbolico conto alla rovescia di 10 secondi in anticipo.

“Questa missione rappresenta un’importante pietra miliare per gli Emirati Arabi Uniti e la regione”, ha dichiarato Yousuf Hamad AlShaibani, direttore del Centro spaziale Mohammed bin Rashid degli Emirati Arabi Uniti, in una conferenza stampa post-lancio in Giappone.

Il progetto Emirati è una delle tre corse su Marte, tra cui Tianwen-1 dalla Cina e Marte 2020 dagli Stati Uniti, sfruttando un periodo in cui Terra e Marte sono più vicini.

A ottobre, secondo la NASA, Marte sarà relativamente vicina a 38,6 milioni di miglia (62,07 milioni di chilometri) dalla Terra.

“Speranza” dovrebbe entrare nell’orbita di Marte entro febbraio 2021, in occasione del 50 ° anniversario dell’unificazione degli Emirati Arabi Uniti, un’alleanza di sette emirati.

A differenza delle altre due avventure di Marte previste per quest’anno, non atterrerà sul Pianeta Rosso, ma invece lo orbiterà per un intero anno marziano, o 687 giorni.

La ‘speranza’ dovrebbe iniziare a trasmettere informazioni sulla Terra nel settembre 2021, con i suoi dati disponibili per gli scienziati di tutto il mondo per studiare.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno già nove satelliti funzionanti in orbita terrestre, con piani per il lancio di altri otto nei prossimi anni. E a settembre, ha inviato i primi Emirati nello spazio in missione alla Stazione Spaziale Internazionale.

