Pratica sanitaria e privacy in un mondo online

I ricercatori medici stanno svolgendo attività di ricerca in ambienti online come forum di discussione e bacheche, e si teme che i requisiti del consenso informato e della privacy non vengano applicati, sebbene esistano alcune linee guida.

Un problema emerso, tuttavia, è la divulgazione di informazioni. Mentre i ricercatori desiderano citare la fonte originale per argomentare un punto, ciò può avere ripercussioni quando l’identità del paziente non viene mantenuta confidenziale.

Le citazioni e altre informazioni sul sito possono essere utilizzate per identificare il paziente e i ricercatori hanno segnalato casi in cui membri del sito, blogger e altri hanno usato queste informazioni come “indizi” in un gioco nel tentativo di identificare il sito.

Alcuni ricercatori hanno impiegato vari metodi di “travestimento pesante” incluso discutere di una condizione diversa da quella in studio.

I siti Web delle istituzioni sanitarie hanno la responsabilità di garantire che le cartelle cliniche private dei loro visitatori online siano sicure dall’essere commercializzate e monetizzate nelle mani di compagnie farmaceutiche, documenti di occupazione e compagnie assicurative.

La consegna della diagnosi online porta i pazienti a credere che i medici in alcune parti del paese siano al servizio diretto delle compagnie farmaceutiche, trovando la diagnosi conveniente come quella che la droga ha ancora i diritti di brevetto su di essa.

I medici e le compagnie farmaceutiche si contendono i primi dieci ranghi dei motori di ricerca per ridurre i costi di vendita di questi farmaci con un coinvolgimento del paziente minimo o nullo.

Con l’espansione delle piattaforme sanitarie su Internet, la legittimità e la responsabilità della privacy dei professionisti online affrontano sfide uniche come e-paparazzi, broker di informazioni online, spie industriali, fornitori di informazioni senza licenza che lavorano al di fuori dei codici medici tradizionali a scopo di lucro.

L’American Medical Association (AMA) afferma che i siti Web medici hanno la responsabilità di garantire la privacy dell’assistenza sanitaria dei visitatori online e di proteggere i dati dei pazienti dall’essere commercializzati e monetizzati nelle mani di compagnie assicurative, datori di lavoro e operatori di marketing.

Con la rapida unificazione dell’assistenza sanitaria, delle pratiche commerciali, dell’informatica e dell’e-commerce per creare questi siti Web diagnostici online, anche gli sforzi per mantenere lo standard etico di riservatezza del sistema sanitario devono tenere il passo.

Nel corso dei prossimi anni, il Dipartimento della salute e dei servizi umani ha dichiarato che lavorerà per proteggere legalmente la privacy online e i trasferimenti digitali di cartelle cliniche elettroniche dei pazienti (EMR) ai sensi della legge sulla portabilità e responsabilità dell’assicurazione sanitaria (HIPAA).

