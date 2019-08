Pranab Mukherjee, 13mo presidente India, riceve Bharat Ratna a Rashtrapati Bhavan

L’ ex presidente Pranab Mukherjee è stato insignito del più alto riconoscimento civile indiano, Bharat Ratna, dal presidente Ram Nath Kovind al Rashtrapati Bhavan di Nuova Delhi. “La mia sincera gratitudine per Rashtrapatiji e il popolo della nostra nazione per avermi concesso il Bharat Ratna.

Questo onore è più per le persone del nostro paese da cui ho ricevuto molto più di quanto non sia stato in grado di dare ”, ha twittato Pranab Mukherjee lo stesso giorno.

In particolare, l’annuncio per Bharat Ratna è stato fatto il 25 gennaio in una dichiarazione rilasciata dal Rashtrapati Bhavan. Dopo essere stato conferito con il più alto riconoscimento civile dell’India il 26 gennaio, l’ex presidente, popolarmente noto come Pranab Da, aveva espresso la sua gratitudine dicendo:

“Ho ricevuto molto più dalla gente e da questo paese di quanto non gli abbia dato” . Ha aggiunto: “Allo stesso tempo, con tutta umiltà, accetto questo onore. Ho espresso il mio apprezzamento parlando con il Presidente della Repubblica. Trasmetto anche la mia più profonda gratitudine alla gente di questo paese ”.

Photo cover courtesy by hindustantimes.com

Reporter Freelance ASIA e Medio Oriente

Email, estero_asia_mo@reporterspress.it