Possiamo misurare l’amore ed è possibile una sua esatta definizione?

Il vero amore è per Aristotele e San Tommaso d’Aquino, “volere il bene di un altro”. In The Psychology of Romantic Love (1980), Nathaniel Branden afferma che “Amare un essere umano è conoscere e amare la propria persona.

“È un’unione di due individui, che richiede che vediamo un’altra persona come separata da noi stessi. Inoltre, in The Art of Loving (1945) , Erich Fromm sottolinea che l’amore implica uno sforzo per sviluppare conoscenza, responsabilità e impegno.

Dobbiamo essere motivati ​​a conoscere i desideri, i bisogni e i sentimenti di un altro e fornire incoraggiamento e sostegno.

L’amore è difficile da misurare, ma la ricerca mostra che le persone sentono l’amore espresso da:

1) parole di affermazione,

2) trascorrere del tempo di qualità,

3) fare regali,

4) atti di servizio

5) tocco fisico

Un altro studio ha rivelato che i partecipanti si sono anche sentiti amati da un partner che:

1) ha mostrato interesse nei loro affari;

2) ha dato loro supporto emotivo e morale;

3) parlare di fatti intimi;

4) hanno espresso sentimenti per loro, come “Sono più felice quando sono vicino a te”;

5) hanno tollerato le loro richieste e difetti al fine di mantenere la relazione.

Ma….“La vera misura dell’amore è amare senza misura.” – Sant’Agostino!

L’amore non è né grande né piccolo, è semplicemente amore. Non è possibile misurare un sentimento come si misura una strada. Scrive Paulo Coelho.

Edith Wharton scrisse: “Ci sono due modi di diffondere luce: essere la candela oppure essere lo specchio che la riflette.“ Se siamo in grado di portare semplicità, umiltà e reverenze alle quattro dimensioni della vita umana alla fine arriviamo al punto d’incrocio centrale.

Caroline Mary Moore dice: “La candela ha bisogna del buio per diffondere la sua luce, questo è il cammino nella dualità tridimensionale, trovare la luce nell’oscurità, accenderla ed emanarla. Ora il passo successivo è muoversi fuori dalla dualità; mentre la candela è condizionata dal contrasto tra la luce e l’oscurità, lo specchio riflette incondizionatamente; indifferente alle circostanze, come un prisma puro, riflette semplicemente quello che c’è, cosi com’è, nel momento presente, senza illusione.”

Nessuna mente è custode della verità o di quello che si sento spesso dire: “la vera verità!”

Carl G. Jung.

Vivere la regola di “NEL ma non DEL”, ossia, vivere nel mondo dualistico e materiale governato dal tempo lineare, senza essere del mondo, vivere tramite il cuore senza tempo che segue la legge dell’uno multidimensionale.

Siamo quello che siamo, possiamo fare solo il nostro meglio nell’essere perfettamente imperfetti.

Mi sento di aggiungere che la mente che separa per natura, amante delle sue identificazioni e indispensabili requisiti e ruoli, dividerà sempre l’umanità nei vari gruppi: spirituali, scientifici, intellettuali o altro.

“La saggezza non ha nulla a che fare con la conoscenza, proprio per nulla; ha qualcosa a che fare con l’innocenza. E’ necessaria una certa purezza del cuore. E’ necessario un certo spazio dell’essere perché la saggezza possa crescere” – Osho.

Nelle relazioni sentimentali, di solito riviviamo le ferite che abbiamo subito nell’infanzia, è chiaro, quindi, che la persona da cui veniamo attratti, ha delle caratteristiche simili a quelle di nostro padre o di nostra madre, o di chi ne ha fatto le veci.

Logicamente la cosa non è per niente evidente, e lo diventa solo dopo molto tempo, e solo per chi è davvero disposto a tuffarsi in profondità e vedere certe cose di sé.

Imparando ad amare l’altro, impariamo ad amare la parte di noi che non conosciamo, quella bambina o quel bambino che sono nascosti profondamente dentro di noi, di cui non sappiamo più nulla.

Le nostre storie d’amore servono a farci conoscere noi stessi, a farci sapere chi siamo, a farci capire come abbiamo trattato noi stessi finora e quanto bisogno abbiamo di manifestare ciò che giace sepolto nel nostro inconscio.

Ognuno ci fa da specchio e, in questo specchio, possiamo ritrovare ciò che abbiamo rimosso e che rappresenta la nostra Verità.

Riconoscendola, accettandola, integrandola ed amandola, possiamo imparare ad amare noi stessi e, facendolo, incontrare qualcuno che ci amerà così come siamo.

L’amore non è un oggetto da barattare, una pillola dolce per compensare, un investimento, o un manubrio di controllo, l’amore è…tutto…in luce e in ombra.

I vari tentativi di negare gli errori commessi, nascondendo, giustificando e proiettando lontana la nostra metà indesiderabile, l’incapacità di riconoscere e accogliere gli errori come strumenti di crescita, determiniamo l’energia che si trasforma nell’ombra.

Il diritto di fare errori conferma quella che siamo…straordinari nella nostra ordinarietà e imperfezione.

Come la ricerca del Santo Graal si potrebbe paragonare la ricerca spirituale del tesoro mistico all’espressione “alla ricerca dell’ombra luminosa”.

La ricettività dell’ombra è necessaria per far nascere un’esistenza degna di essere vissuta, una vita del Cavaliere della tavola rotonda di Re Artù – Lancelot, Galahad e Parsival, uomini totali e completi “forti e ricettivi” con il loro antico codice che mira a uno scopo più grande di loro stessi: “I live to serve – io vivo per servire”.

Non più come i migliori, come vincitori sui vinti, bensì come esseri umani impegnati nell’esprimere il meglio che possono essere in rispetto, umiltà e autenticità anche nell’errore e nell’imperfezione umana: questo è il Vero Potere Personale, questo è Self-Sovereignty – la Sovranità del Sé.

Questo dono di preziosità è un viaggio che si compie attraversando il fuoco dell’inferno personale alla ricerca del Graal: il dono prezioso che l’ombra ha custodito nelle sue segrete, perché nell’oscurità di ogni uno di noi; non esiste solo il “personaggio condannato” per aver fallito nei confronti del “personaggio brillante”, anzi, è proprio nell’ombra che si nasconde la materia prima per la perfetta montatura e incastro per la “gemma splendente” scoperta nel Manipura de la “città dei gioielli”.

