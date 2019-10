Porsche Taycan 4S nel 2020

Tempo di lettura: 3 minuti

È stato a settembre 2019 che la nuova auto sportiva elettrica di Porsche ha celebrato la sua anteprima di alto profilo in tre continenti contemporaneamente. Ora, la società presenta già la terza versione della berlina sportiva con la Porsche Taycan 4S.

Il nuovo modello è disponibile con due dimensioni di batteria e offre con la batteria Performance fino a 390 kW (530 PS) o con la batteria Performance Plus fino a 420 kW (571 PS). Dopo la Taycan Turbo S e la Taycan Turbo, la Porsche Taycan 4S è quindi il nuovo modello entry-level della serie. Una batteria Performance a un piano con una capacità totale di 79,2 kWh è di serie. La batteria Performance a due deck, più familiare di Taycan Turbo S e Taycan Turbo, è disponibile come opzione. La capacità totale qui è di 93,4 kWh.

La potenza e la gamma variano quindi di conseguenza: con la batteria Performance, il Taycan 4S genera una potenza di overboost fino a 390 kW (530 PS). Dotato della batteria Performance Plus, eroga fino a 420 kW (571 CV). In entrambe le varianti, la Porsche Taycan 4S accelera da inizio in piedi a 100 km / h in 4,0 secondi. La velocità massima è anche di 250 km / h in entrambi i casi. La gamma è fino a 407 chilometri con la batteria Performance e fino a 463 chilometri con la batteria Performance Plus (in conformità con WLTP in ogni caso) – il valore più alto dell’attuale gamma Taycan. La capacità di carica massima (picco) è di 225 kW (batteria Performance) o 270 kW (batteria Performance Plus).

Porsche Taycan 4S (2020)

2020 Porsche Taycan 4S

Macchine di azionamento innovative e prestazioni dinamiche

Accelerazione mozzafiato, potenza di trazione tipica delle auto sportive ed eccezionale potenza costantemente disponibile: il nuovo modello 4S presenta anche questi punti di forza del Taycan. La macchina sincrona a eccitazione permanente sull’asse posteriore ha una lunghezza attiva di 130 millimetri ed è quindi esattamente 80 millimetri più corta del corrispondente componente di trasmissione su Taycan Turbo S e Taycan Turbo. L’inverter controllato a impulsi utilizzato sull’asse anteriore del Taycan 4S funziona fino a 300 ampere e l’inverter sull’asse posteriore fino a 600 ampere.

Con due macchine sincrone a eccitazione permanente sugli assi anteriore e posteriore, in altre parole trazione integrale, nonché una trasmissione a due velocità sull’asse posteriore, l’architettura di guida comprende gli stessi punti salienti tecnici principali dei suoi fratelli modello. Lo stesso vale anche per la gestione intelligente della ricarica e l’aerodinamica esemplare. Con un valore cd da 0,22, l’aerodinamica offre un contributo significativo al basso consumo energetico e quindi alla lunga distanza. Il design esterno chiaro e puristico con Porsche DNA è tipico anche per il Taycan, così come il design unico degli interni con ampia banda di visualizzazione.

Design esterno puristico con DNA Porsche

Con il suo design chiaro e purista, il Taycan segna l’inizio di una nuova era. Allo stesso tempo, conserva l’inconfondibile DNA del design Porsche. Dalla parte anteriore, sembra particolarmente largo e piatto con ali altamente sagomate. La silhouette è modellata dalla linea del tetto sportivo inclinata verso il basso verso la parte posteriore. Le sezioni laterali altamente scolpite sono anche caratteristiche. L’elegante cabina, il montante posteriore posteriore disegnato e le pronunciate spalle delle ali creano un posteriore fortemente enfatizzato, tipico del marchio. Ci sono anche elementi innovativi come il logo Porsche effetto vetro, che è stato integrato nella barra luminosa nella parte posteriore.

Le caratteristiche distintive della Porsche Taycan 4S rispetto alle Turbo e Turbo S includono le ruote Taycan S Aero da 19 pollici ottimizzate aerodinamicamente e le pinze dei freni verniciate di rosso. Il grembiule anteriore con nuova geometria, davanzali laterali e diffusore posteriore in nero assicurano un’ulteriore differenziazione visiva. I fari a LED tra cui Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) sono di serie.

Design degli interni unico con un’ampia banda di visualizzazione

L’abitacolo segna anche l’inizio di una nuova era con la sua struttura chiara e l’architettura completamente nuova. Il quadro strumenti curvo indipendente costituisce il punto più alto del cruscotto. Ciò pone un chiaro focus sull’asse del conducente. Un display di infotainment centrale da 10,9 pollici e un display passeggero opzionale sono combinati per formare una fascia di vetro integrata in un look a pannello nero.

Di serie, il Taycan 4S è dotato di interni parzialmente in pelle e di sedili anteriori comfort con regolazione elettrica a otto vie.

Con il Taycan, Porsche offre per la prima volta un interno completamente privo di pelle. Gli interni realizzati con materiali riciclati innovativi sottolineano il concetto sostenibile di auto sportiva elettrica.

Sistemi di chassis collegati in rete centralmente

Porsche utilizza un sistema di controllo centralizzato in rete per il telaio Taycan. Il Porsche 4D Chassis Control integrato analizza e sincronizza tutti i sistemi di chassis in tempo reale. Di serie, la Porsche Taycan 4S è dotata di sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a tre camere tra cui il controllo elettronico degli ammortizzatori PASM (Porsche Active Suspension Management).

La Porsche Taycan 4S ha freni a pinza fissa a sei pistoncini sull’assale anteriore con dischi freno in ghisa con ventilazione interna. Il diametro del disco del freno è di 360 millimetri sull’asse anteriore e 358 millimetri sull’asse posteriore. I freni a quattro pistoncini sono utilizzati sull’asse posteriore. Le pinze dei freni del sistema frenante sono dipinte di rosso.

La Porsche Taycan 4S può essere ordinata ora e arriverà nelle concessionarie europee nel gennaio 2020. I prezzi in Germania partono da 105.607 euro – IVA inclusa e equipaggiamento specifico per paese.

