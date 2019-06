Pitti uomo 96, Editorial report

Il 2008 è stato l’anno in cui ho smesso di andare al Pitti Uomo per motivi professionali; nel 2019 sono ritornato in fiera, dopo ben 11 anni e l’ho trovata cambiata radicalmente. Prima di tutto l’avvento della tecnologia ha semplificato l’accesso e l’uscita dalla fiera, semplicemente con un pass elettronico passando il proprio smartphone o tablet in un apposito lettore. Appena entrati ti trovi proiettato in un mondo multicolore e multietnico, con diverse persone e personaggi unici, nel vero senso della parola.

Lo smartphone ti permette di entrare nei vari stand ove, sempre con un lettore ottico portatile, l’addetto/a ti registra, avendo così la possibilità di farsi accreditare con la qualifica che è registrata alla Fiera.

La nota un pò dolente è il calendario degli eventi, per esempio nel solo martedì 11 Giugno, c’erano, in sequenza, l’inaugurazione al Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio alle 10.30, ed a seguire una sessantina di eventi, dentro e fuori la fiera, in orari spesso sovrapposti.

Indi per cui, per esperienza, ho segnato nell’agenda elettronica gli appuntamenti più importanti per la mia testata giornalistica, tralasciandone altri, altrettanto interessanti, ma impossibili per gli orari anche in concomitanza. L’inaugurazione di Pitti era stracolma di persone, addetti ai lavori, media, personalità, ecc.

La zona Press, rispetto al passato, si è spostata altrove, ampliandosi nell’offerta di servizi e spazi; le zone ‘relax’ erano stracolme, come altrettanto le postazioni tecnologiche. Un servizio bar gratuito forniva acqua, bevande, alcol, caffé. Il dinner per la stampa, era spostato verso la zona ‘amministrazione’.

Gli espositori…una miriade di marchi dislocati in vari padiglioni, otto di essi dedicati a progetti tematici come il Guest Nation China.

Il mezzo di locomozione più idoneo, per chi abita in Firenze, è l’autobus, in quanto, i parcheggi, come riferito da alcuni colleghi, erano pieni sin dalle prime ore di mattina. Per chi proveniva in auto da altre città e regioni, c’era un’apposita area press, molto lontano dalla location fiera, fornita di un bus navetta.

In conclusione il Pitti Uomo si conferma una tappa obbligatoria ogni sei mesi, per chi lavora nel settore.

Giornalista – direttore di varie testate