Pitti Immagine e l’inaferrabile, Il racconto di uno dei piu’ grandi maestri della profumeria artistica

36 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

[Comunicato Stampa] Naso indiscusso, talento riconosciuto in tutto il mondo, autore di profumi best seller e anche di libri profumati, Jean-Claude Ellena è lo special guest di questa edizione di Pitti Fragranze. I suoi capolavori olfattivi e una serie di immagini che ripercorrono la vita e la carriera del maestro saranno al centro di un’installazione esperienziale negli spazi della Stazione Leopolda.

In occasione di Pitti Fragranze, venerdì 13 settembre alle ore 18.00, si terrà anche un’imperdibile conversazione / intervista condotta da Chandler Burr – curatore del progetto e uno dei massimi esperti al mondo di fragranze – per raccontare l’inafferrabile storia dei suoi profumi.

L’influenza di Jean-Claude Ellena nel settore della profumeria è stata straordinaria, non solo esteticamente ma anche a livello tecnico e intellettuale: nel corso della sua carriera Ellena ha dato vita, per numerosi importanti committenti, a creazioni olfattive che sono indubbiamente entrate nella storia.

Tra le più famose, First per Van Cleef & Arpels, Déclaration per Cartier, Eau Parfumée au Thé Vert per Bulgari, Dia pour Femme per Amouage, Colonia Assoluta (con Bertrand Duchaufour) per Acqua di Parma, Angéliques sous La Pluie e L’Eau d’Hiver per Frederic Malle, Ambre Extrême per L’Artisan Parfumeur. Nel 2004, diventa il naso ufficiale di Hermès creando decine di fragranze – alcune delle quali ormai entrate nella leggenda, come Terre d’Hermès.

Con una carriera di oltre quarant’anni alle spalle, Ellena sostiene che il suo modus operandi prescinde totalmente dagli input del marketing, e segue solo il proprio istinto. Perché per ragionare sul futuro (e quindi sul presente) bisogna essere creativi.

Pitti Immagine

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com