Pitti Immagine 96, Fashion Event: Guest Nation China 2019

I nomi più promettenti sulla nuova scena creativa cinese saranno i protagonisti a Firenze con il progetto speciale GUEST NATION, promosso da Fondazione Pitti Immagine Discovery in collaborazione con Shanghai Fashion Week in occasione di Pitti Immagine Uomo 96 .

10 designer saranno i protagonisti selezionati per presentare le loro collezioni con una vetrina alla Fortezza da Basso – nella location delle Grotte , accompagnate da una serie di eventi e progetti speciali.

GUEST NATION CHINA , un progetto a cura di Labelhood, l’incubatore di moda dei designer emergenti e uno dei più innovativi rivenditori in Cina, organizzato in collaborazione con V / Collective , è realizzato da TMALL e supportato da Converse, Florentia Village, GXG, Huili, Hong Mian, Neos (sponsor) .

I nomi di spicco di GUEST NATION CHINA sono:

8ON8, DANSHAN, FFIXXED STUDIOS, PERCY LAU, PRIVATE POLICY,

PRONUNCIA, SAMUEL Guì YANG, THE FLOCKS, STAFFONLY e untitlab ® .

Il progetto culminerà con una sfilata di moda di PRONOUNCE , il marchio di stilisti fondato da Yushan Li e Jun Zhou, che presenterà decostruite le scarpe Converse Jack Purcell in passerella – e con la mostra fotografica di Leslie Zhang, uno dei più acclamati fotografi della moda cinese , a cura di Dan Cui (presso Spazio Grotte).

” Guest Nation è una delle principali iniziative di Fondazione Pitti Immagine Discovery per esplorare nuovi scenari nella moda di oggi con un alto coefficiente creativo . – dice Lapo Cianchi, segretario generale della Fondazione e direttore delle comunicazioni e progetti speciali a Pitti Immagine -La Cina è diventata uno dei territori più fertili e dinamici a livello globale per la sperimentazione della moda: per questo abbiamo deciso, insieme ai prestigiosi partner che ci accompagnano in questo progetto, di presentare undici dei marchi cinesi più innovativi agli acquirenti e alla stampa internazionale .

Nella selezione, che sarà la protagonista esclusiva di Pitti Uomo, sono inclusi giovani designer accanto a marchi già affermati, tutti in grado di sviluppare la propria forte visione creativa contemporanea, spesso con un’apertura alla contaminazione tra oriente e occidente. Guest Nation China sarà un’iniziativa poliedrica e un’esperienza ricca di eventi di moda e arte, anche grazie alla mostra fotografica di un nome di spicco come Leslie Zhang e alla sfilata speciale di PRONOUNCE, un marchio che conosciamo per le sue partecipazioni a Firenze e per il suo stile inconfondibile. E sarà la prima passerella di sempre per un marchio cinese a Pitti Uomo “.

Alla luce della presenza di GUEST NATION CHINA alla prossima edizione di Pitti Uomo, Pitti Immagine e Shanghai Fashion Week hanno firmato un accordo di collaborazione.

Fonte ufficiale Pitti Immagine

