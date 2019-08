Pitti Fragranze 2019, Incontri hot topics

La prossima edizione di Fragranze ospiterà una serie di incontri dedicati agli hot topics del mondo della profumeria selettiva e dello skincare con i protagonisti del settore: nasi, distributori, buyer e store owner, esperti del beauty, economisti, giornalisti.

I Pitti Fragranze Talks saranno condotti da Julia Ahtijainen, fondatrice della agenzia The Frankly Speaking, con il contributo di Chandler Burr, autorevole perfume critice ambassador di Pitti Fragranze.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

“COMUNICARE UNA FRAGRANZA: lo staff training in profumeria”

Fragrance TALKS

Le parole per dirlo, i gesti per proporlo: un viaggio attraverso la comunicazione del profumo, per educare e aprire la strada a nuovi approcci con proiezione al futuro. Tra i protagonisti già confermati ci sono Remco Verbooij (education manager di Skins Cosmetics) e Chandler Burr.

“A PLEASANT WELCOME: quanto conta il design nei punti vendita online e offline”

Una conversazione aperta su come progettare e comprendere l’attitudine dei consumatori di oggi verso le realtà monobrand e multibrand.

Fragrance TALKS

Tra i protagonisti ci sono: Valentino Di Liello (Ceo di Campomarzio70), Nicolas Cloutier (Ceo di Nose), Adriana Genro (store designer, PiùStore), Sarah Rotheram (Ceo di Miller Harris), Maxime Garcia-Janin (Ceo di Sillages Paris).

“COME UNA SECONDA PELLE: i trend e il futuro”

Skincare: obiettivo pelle perfetta, per uomini e donne. L’haute couture del beauty corre veloce: frontiere, orizzonti, conquiste, approfondimenti. Una cosmetica altamente performante, selettiva e innovativa, fatta di estetica ma soprattutto di contenuti.

Fragrance TALKS

Con la partecipazione di: Stefano Manfredini (Professore dell’Università di Ferrara), Janine Knizia (fondatrice di Muse&Heroine), Paola Malaspina (fondatrice e Ceo di The Beautyaholics Shop), Fabia Di Drusco (managing feature editor de L’Officiel Homme) e Michela Motta (caporedattore beauty di Elle).

Tante le novità a questa edizione di Pitti Fragranze: tra marchi che partecipano per la prima volta, fragrance house che tornano a Firenze, e nomi al debutto assoluto.

Ecco alcuni dei nomi protagonisti al salone:

Aer Scents, Mésonsol, Heinrich Barth, Benchaabane, Dorin, Welton London, Absolument Parfumeur, Ineke, Les Nereides, Lucien Ferrero Maître Parfumeur, La Sultane de Saba, Catherine Omai, Byredo, Diptyque, Goutal, L’Artisan Parfumeur, Penhaligon’s, Teo Cabanel, Familia-Familia, Hermetica, Araxi Parfum, Regalien, Pekji, Almah Parfums 1948, Rivoli Genève.

Fonte

Pitti Immagine

Photo courtesy by author Fleur d’Hiver

