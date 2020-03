Pishing, Chinaregistry; fake

Tempo di lettura: 2 minuti

In questi momenti in cui la Cina combatte l’epidemia di coronavirus c’è chi in quel paese presume di prendere per le mele il resto del mondo; di cosa parliamo? Dunque i proprietari di nomi di dominio devono essere consapevoli delle e-mail fraudolente di registrazione di nomi di dominio cinesi come quella qui sotto proveniente dal sito Web falso “www.chinaregistry.com.cn”.

I messaggi di posta elettronica fraudolenti non devono ricevere risposta, in particolare con informazioni personali o finanziarie. E, le istruzioni negli stessi messaggi di posta elettronica fraudolenti non devono essere seguite.

Ogni mese, migliaia di questi messaggi e-mail vengono inviati dai truffatori per indurre i proprietari di siti Web a pagarli per un servizio fraudolento, che i truffatori sostengono che verrà utilizzato per acquistare i loro nomi di dominio cinesi (.CN).

Se volete approfondire c’è chi lo fa da molto tempo, come per esempio: onlinethreatalerts.com

Di seguito un messaggio di posta elettronica fraudolento di registrazione di nomi di dominio cinesi da www.chinaregistry.com.cn

(It’s very urgent, please transfer this email to your CEO. Thanks)

This email is from China domain name registration center, which mainly deal with the domain name registration in China. On 2020-03-01, we received an application from Kanghong Ltd requested “reporterspress” as their internet keyword and China (CN) domain names (reporterspress.cn, reporterspress.com.cn, reporterspress.net.cn, reporterspress.org.cn). But after checking it, we find this name conflict with your company name or trademark. In order to deal with this matter better, it’s necessary to send email to you and confirm whether this company is your business partner in China?

Best Regards

*************************************

Jeff Liu | Service & Operations Manager

China Registry (Head Office) | 6012, Xingdi Building, No. 1698 Yishan Road, Shanghai 201103, China

Tel: +86-02161918696 | Fax: +86-02161918697 | Mob: +86-13816428671

Email: jeff@chinaregistry.org.cn

Web: www.chinaregistry.org.cn

*************************************

