Pioneer esce dal settore dei misuratori di potenza mentre Shimano acquista la propria attività ciclistica

Tempo di lettura: 2 minuti

Pioneer ha annunciato oggi che, nell’ambito di un accordo con Shimano, silenziosamente firmato a dicembre, usciranno dal settore del ciclismo. Ciò include la fine del loro misuratore di potenza e la vendita di prodotti per computer da bici .

Shimano ha acquistato beni sconosciuti insieme a tale accordo e non prevede di continuare a portare avanti la linea di prodotti Pioneer. Pioneer, tuttavia, continuerà a supportare i prodotti Pioneer.

L’uscita è stata annunciata prima nei canali giapponesi di Pioneer, e poi nei loro account in inglese su Facebook.

“PIONEER ANNUNCIA IL TRASFERIMENTO DEL BUSINESS DI CICLO SPORTIVO

Pioneer Corporation ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per trasferire alcune attività della sua attività Cycle Sports a Shimano, Inc. (“Shimano”), un produttore leader di componenti per biciclette a livello globale.

Attraverso questo accordo, Pioneer trasferirà le risorse di queste tecnologie e concluderà le operazioni correlate. Le vendite di Pioneer di pedaliere, ciclocomputer e altri prodotti correlati cesseranno entro la fine di marzo 2020.

Shimano intende sviluppare prodotti, servizi Web e applicazioni utilizzando le risorse Pioneer Cycle Sports e rendere disponibili i servizi Shimano ai clienti che attualmente utilizzano i servizi Web Cyclo-Sphere di Pioneer, gli strumenti per PC e le applicazioni per smartphone. Cyclo-Sphere continuerà a essere disponibile per i consumatori fino all’introduzione dei servizi di Shimano.

Pioneer continuerà ad accettare le richieste dei clienti sui prodotti e servizi relativi al ciclo e fornirà servizi di riparazione sui prodotti Pioneer Cycle Sports venduti prima del trasferimento delle risorse secondo i termini di eventuali garanzie sui prodotti applicabili.

Background

Pioneer Cycle Sports ha sviluppato e introdotto il primo monitor al mondo per pedalare, ciclocomputer e servizi web (Cyclo-Sphere) per ciclisti nel 2013. Attualmente, la terza generazione del prodotto è stata sviluppata ed è utilizzata da molti ciclisti.

I componenti per biciclette Shimano sono molto apprezzati e equipaggiati da molti atleti di ciclismo. Di conseguenza, una parte significativa del portafoglio di prodotti Pioneer Cycle Sports è stata progettata per essere specificamente compatibile con o venduta preinstallata su componenti Shimano. Il trasferimento della tecnologia Cycle Sports a Shimano incorporerà la forza di Pioneer nelle tecnologie elettroniche e IT, migliorando le funzioni dei prodotti e servizi Shimano e raggiungendo l’aspirazione di Pioneer a contribuire a una più ampia gamma di clienti. “

Fonte : DcRainmaker.com

