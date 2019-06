Pininfarina crea esclusiva vettura per onorare Leonardo da Vinci

Pininfarina ha creato un modello unico del loro ricercato Battista, che sarà esposto durante la mostra “A Mind in Motion” della British Library. La supercar è stata rivelata poco tempo fa dagli ex piloti di F1 Nick Heidfeld e Nico Rosberg. Come potete vedere dalla foto in copertina, questo Battista unico è dotato di uno schema di verniciatura speciale, con blu, bianco, verde acqua e rosso combinati in un modo che lo distingue ancora di più.

I designer di Pininfarina hanno seguito i forti principi del genio Leonardo da Vinci e li hanno inseriti nella loro etica del lavoro per creare alcune delle auto più straordinarie che il mondo abbia mai visto.

Il rad Battista, rivelato per la prima volta al Salone di Ginevra a marzo e ora disponibile per i suoi primi ordini europei, ha messo in pratica tutti questi principi.

L’auto utilizza lo stesso propulsore del Rimac C_Two, con quattro potenti motori elettrici e una batteria agli ioni di litio da 120 kWh a forma di lettera T e montata all’interno del tunnel centrale dietro i sedili.

Con un incredibile 1.874 CV e 1.696 Nm di coppia, il Battista sarà in grado di colpire il marchio di 100 mph (100 km / h) in meno di 2 secondi e 186 mph (300 km / h) in 12. Mentre l’unico Il modello anniversario viene fornito con una sola unità, la produzione Battista sarà limitata a un totale di 150 unità in tutto il mondo, con un prezzo di $ 2,5 milioni.

Fonte

