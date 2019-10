Piantagioni té, frutta e verdura. Oxfam denuncia le condizioni di lavoro

Tempo di lettura: 3 minuti

I salari molto bassi, le dure condizioni di lavoro e la discriminazione basata sul genere sono diffusi nelle aziende agricole e nelle piantagioni che forniscono tè, frutta e verdura a catene di vendita al dettaglio come Lidl, PLUS e Whole Foods, secondo un rapporto pubblicato oggi da Oxfam. Con interviste approfondite con i lavoratori negli Stati Uniti, in India e in Brasile, si sottolinea come l’inesauribile sete dei rivenditori per costi sempre più bassi e profitti massimi stia alimentando la povertà e gli abusi nelle loro catene di approvvigionamento.

• Le interviste ai lavoratori in 50 tenute di tè in Assam, India, rivelano che i casi di colera e tifo sono in aumento a causa della mancanza di accesso ai servizi igienici e acqua potabile. La metà delle persone intervistate riceve dal governo contributi perché “al di sotto della soglia di povertà” visto che i loro salari sono insignificanti e le lavoratrici (che spesso lavorano nei posti di lavoro meno pagati e con la più alta intensità di lavoro). funziona) lavorano regolarmente per 13 ore al giorno. Aldi Nord, Edeka, Lidl, Rewe e Whole Foods stanno acquistando tè dalla regione dell’Assam. Rivenditori come Aldi SÜD, Costco, Morrisons, Sainsbury’s e Tesco acquistano tè da aziende i cui fornitori fanno parte delle piantagioni visitate da coloro che conducono la ricerca. Walmart e Kroger non hanno negato né confermato collegamenti a queste piantagioni.

• Nel nord-est del Brasile, i ricercatori hanno trovato prove di povertà tra la forza lavoro delle colture nelle fattorie di uva, melone e mango che forniscono Lidl, Sainsbury’s e Whole Foods (nonché rispetto a Morrisons, PLUS e Tesco fino a poco tempo fa). Aldi Nord, Edeka, Kroger e Walmart non hanno negato né confermato collegamenti a queste piantagioni. Le donne con bambini, che non sono in grado di percorrere lunghe distanze per lavorare altrove, affermano di non avere altra scelta che fare affidamento sui parenti o sul governo per dar da mangiare alle loro famiglie durante la stagione del raccolto. Si parla anche di allergie e gravi malattie della pelle derivanti dalla manipolazione di pesticidi e altri prodotti chimici senza un’adeguata protezione.

• Nella Carolina del Nord (Stati Uniti), le persone impiegate negli allevamenti di patate dolci che forniscono Whole Foods hanno riferito di lavorare fino a 14 ore al giorno in un caldo torrido con solo poche pause e spesso con un accesso molto limitato ai WC. Molti riferiscono di una retribuzione bassa e non osano parlarne per paura di perdere il lavoro.

• Un nuovo sondaggio sul lavoro agricolo e delle piantagioni in paesi come Costa Rica, Ecuador, Perù, Filippine e Stati Uniti, pubblicato oggi, espande ulteriormente le prove di bassi salari e abusi nel settore alimentare. Tre quarti della forza lavoro intervistata afferma di non guadagnare abbastanza per coprire i bisogni di base come cibo e alloggio. Oltre un terzo degli intervistati afferma di non essere protetto da infortuni o danni sul lavoro e non può fare una pausa per andare in bagno o bere acqua quando ne ha bisogno.

Secondo Winnie Byanyima, direttore esecutivo di Oxfam International: “La distribuzione di massa è la parte del leone di ciò che paghiamo alla cassa, mentre i lavoratori impiegati per ore a coltivare e raccogliere tè, frutta e verdura sono pagati così poco che non possono nemmeno nutrire le proprie famiglie.”

Una nuova analisi di Oxfam rivela che i rivenditori su larga scala stanno capitalizzando una quota sempre maggiore del prezzo pagato dai consumatori, una percentuale significativa della quale finisce nelle tasche di ricchi azionisti e proprietari.

Negli Stati Uniti, i rivenditori del mercato di massa e le marche di tè prendono quasi il 94% del prezzo di una scatola di tè nero, mentre meno dell’1% è destinato alla forza lavoro delle piantagioni che producono questo tè.

Nel Regno Unito, supermercati e marchi di tè prendono 49 pence su una bustina di tè da 74 pence, rispetto a soli 3 pence per l’intera forza lavoro. Infine, in Germania, i supermercati e le marche di tè ricevono € 2,15 su una scatola di tè che costa € 2,48, mentre la forza lavoro riceve solo € 0,03.

I rivenditori su larga scala hanno aumentato la quota del prezzo che prendono da un paniere di 12 articoli della vita quotidiana da una media del 43,5% nel 1996-1998 al 48,3% nel 2015.

Nello stesso periodo, la quota di risparmio di manodopera è scesa dall’8,8% al 6,5%.

Tuttavia, i clienti e gli investitori stanno esercitando sempre più pressioni sui rivenditori per agire. Ad esempio, 50 investitori i cui beni accumulati rappresentano oggi circa 3 100 miliardi di dollari hanno rilasciato una dichiarazione in cui chiedono alle catene di supermercati di pubblicare informazioni sull’origine dei loro prodotti e di affrontare le violazioni dei diritti umani nelle loro catene di approvvigionamento.

“I rivenditori devono essere più trasparenti sull’origine dei prodotti e garantire che le loro pratiche di acquisto non alimentino la povertà e gli abusi, che la forza lavoro nella loro catena di approvvigionamento riceva un salario dignitoso e può lavorare in condizioni sicure e dignitose e contro i quali i lavoratori non sono discriminati”, aggiunge Byanyima.

