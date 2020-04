Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale

Tempo di lettura: 7 minuti

Prima di tutto dalla fine del 2003, da quando cioè i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili nell’area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale.

Per questo motivo l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. Il presente Piano, stilato secondo le indicazioni dell’OMS del 2005, aggiorna e sostituisce il precedente Piano Italiano Multifase per una Pandemia Influenzale, pubblicato nel 2002.

Esso rappresenta il riferimento nazionale in base al quale saranno messi a punto i Piani operativi regionali.

Il Piano si sviluppa secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall’OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi ed azioni.

Molte delle azioni individuate sono già state realizzate man mano che la situazione

epidemiologica lo ha richiesto.

Le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni previste saranno emanate,

a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), come

allegati tecnici al Piano e saranno periodicamente aggiornate ed integrate.

In coerenza con i Princìpi del Piano, il Ministero della salute si fa carico di individuare e

concordare:

− – con le Regioni le attività sanitarie sia di tipo preventivo che assistenziale da garantire

su tutto il territorio nazionale,

− – con i Dicasteri coinvolti le attività extrasanitarie e di supporto, finalizzate sia a

proteggere la collettività che a mitigare l’impatto sull’economia nazionale e sul

funzionamento sociale, comunque necessarie per preparazione e per la risposta ad

una pandemia, nonché gli aspetti etici e legali a supporto delle attività concordate

− – con il Ministero degli Affari Esteri e con gli Organismi Internazionali preposti gli aspetti di cooperazione internazionale e assistenza umanitaria.

L’obiettivo del Piano è rafforzare la preparazione alla pandemia a livello nazionale e

locale, in modo da:

1. Identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da

nuovi sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio della

pandemia

2. Minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute

alla pandemia

3. Ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali ed assicurare il

mantenimento dei servizi essenziali

4. Assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla

pandemia

5. Garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i

media ed il pubblico

6. Monitorare l’efficienza degli interventi intrapresi

Le azioni chiave per raggiungere gli obiettivi del Piano sono:

1. Migliorare la sorveglianza epidemiologica e virologica

2. Attuare misure di prevenzione e controllo dell’infezione (misure di sanità pubblica,

profilassi con antivirali, vaccinazione)

Garantire il trattamento e l’assistenza dei casi

4. Mettere a punto piani di emergenza per mantenere la funzionalità dei servizi sanitari

ed altri servizi essenziali

5. Mettere a punto un Piano di formazione

6. Mettere a punto adeguate strategie di comunicazione

7. Monitorare l’attuazione delle azioni pianificate per fase di rischio, le capacità/risorse

esistenti per la risposta, le risorse aggiuntive necessarie, l’efficacia degli interventi

intrapresi; il monitoraggio deve avvenire in maniera continuativa e trasversale,

integrando ed analizzando i dati provenienti dai diversi sistemi informativi.

L’operatività del Piano sarà valutata con esercitazioni nazionali e regionali, cui

parteciperanno tutte le istituzioni coinvolte in caso di pandemia.

Il presente Piano è suscettibile di periodiche revisioni, al cambiamento della situazione

epidemiologica.

L’influenza è ben conosciuta da secoli ma il virus influenzale è stato identificato solo nel

1933; il virus infetta sia gli uomini che una larga fascia di uccelli e mammiferi.

I virus influenzali umani sono raggruppati in tre tipi: A, B e C, l’ultimo dei quali di scarsa

importanza per l’uomo. Il virus influenzale di tipo A è quello maggiormente diffuso, causa

generalmente malattie più gravi rispetto agli altri due, è la causa della maggior parte delle

epidemie stagionali ed è l’unico che abbia generato pandemie.

Alla base della epidemiologia dell’influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus

influenzali a variare, cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che

permettono loro di aggirare la barriera immunitaria presente nella popolazione che ha

contratto l’infezione negli anni precedenti. I cambiamenti possono avvenire secondo due

meccanismi distinti:

1. Deriva antigenica (antigenic drift).Si tratta di una modifica minore delle proteine di

superficie del virus. Questo fenomeno riguarda sia i virus A che i B (ma negli A avviene in

modo più marcato e frequente) ed è responsabile delle epidemie stagionali. Infatti le nuove

varianti non sono riconosciute dal sistema immunitario della maggior parte delle

popolazione, così che un ampio numero di individui risulta suscettibile al nuovo ceppo.

2. Spostamento antigenico (antigenic shift). È un fenomeno che riguarda solo i virus

influenzali di tipo A e consiste nella comparsa nell’uomo di un nuovo ceppo virale,

completamente diverso da quelli precedentemente circolanti nell’uomo. Gli shift antigenici

sono dovuti o a riassortimenti tra virus umani e animali (aviari o suini) oppure alla

trasmissione diretta di virus non-umani all’uomo. Quindi la fonte dei nuovi sottotipi sono

sempre virus animali. Poiché la popolazione non ha mai incontrato prima questi antigeni,

in determinate circostanze questi cambiamenti di maggiore entità possono provocare una

infezione improvvisa e invasiva in tutti i gruppi di età, su scala mondiale, che prende il

nome di “pandemia”. La comparsa di un nuovo ceppo virale non è di per sé sufficiente a

causare una pandemia, occorre infatti anche che il nuovo virus sia capace di trasmettersi

da uomo a uomo in modo efficace.

Le pandemie si verificano ad intervalli di tempo imprevedibili, e, negli ultimi 100 anni, si

sono verificate nel 1918 (Spagnola, virus A, sottotipo H1N1)), 1957 (Asiatica, virus A,

sottotipo H2N2) e 1968 (HongKong, virus A, sottotipo H3N2). La più severa, nel 1918, ha

provocato almeno 20 milioni di morti.

Dalla fine del 2003, da quando cioè i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono

endemici nei volatili nell’area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale.

Dal 2005, inoltre, focolai di influenza aviaria sono stati documentati anche in Europa, e nel

2006, vi sono stati casi di trasmissione all’uomo in Turchia.

Finora, non ci sono evidenze che il virus H5N1 abbia la capacità di trasmettersi da uomo a

uomo, tuttavia, in caso di emergenza di un nuovo virus influenzale che abbia acquisito tale

capacità, la maggiore mobilità della popolazione a livello mondiale e la maggior velocità

dei mezzi di trasporto, renderebbero particolarmente problematico il controllo della

diffusione dell’infezione.

L’incertezza sulle modalità e i tempi di diffusione determina la necessità di preparare in

anticipo le strategie di risposta alla eventuale pandemia, tenendo conto che tale

preparazione deve considerare tempi e modi della risposta. Infatti, se da una parte un ritardo di preparazione può causare una risposta inadeguata e conseguenti gravi danni per

la salute, dall’altra, qualora l’evento non accada, un investimento eccessivo di risorse in

tale preparazione può, in un quadro di risorse limitate, causare sprechi e stornare

investimenti da altri settori prioritari.

2. RAZIONALE

L’OMS raccomanda a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo

costantemente seguendo le linee guida concordate. Seguendo le indicazioni dell’OMS del

2005, emanate alla luce delle modifiche dell’assetto epidemico mondiale e delle nuove

emergenze, il Piano aggiorna e sostituisce il precedente Piano Italiano Multifase per una

Pandemia Influenzale, pubblicato nel 2002.

Questo documento illustra, per ognuna delle sei fasi pandemiche dichiarate dall’OMS, il

mandato per le Autorità Sanitarie, tenendo conto sia delle azioni sanitarie che di interventi

che coinvolgono strutture non sanitarie. Il Piano rappresenta il riferimento nazionale in

base al quale saranno messi a punto i Piani operativi regionali. L’operatività del Piano sarà

valutata con esercitazioni nazionali e regionali, da concordare fra CCM e Regioni ed altre

istituzioni che avrebbero un ruolo in caso di pandemia.

Il presente Piano è suscettibile di periodiche revisioni, al cambiamento della situazione

epidemiologica.

PRINCIPI

Il principio ispiratore del Piano e’ l’assunto che emergenze globali richiedono risposte

coordinate e globali, dove il momento di pianificazione deve essere condiviso dai

responsabili delle decisioni ed il momento dell’azione deve essere conosciuto prima del

verificarsi dell’evento in modo che ognuno sia in grado di “giocare” il suo ruolo e le sue

responsabilità.

Una pandemia influenzale costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato: il

coordinamento condiviso fra Stato e Regioni e la gestione coordinata costituiscono

garanzia di armonizzazione delle misure con quelle che, raccomandate dall’OMS,

verranno intraprese da altri Paesi.

Inoltre, considerando le ricadute che un rischio sanitario determina sui diversi settori della

vita sociale, le misure sanitarie vanno armonizzate con quelle intraprese da altri soggetti

istituzionali non sanitari.

Pertanto, il Piano individua le azioni chiave per le Autorita’ sanitarie nazionali e regionali e per gli altri Attori coinvolti ed elenca le misure che devono essere adottate per ogni fase.

Tali azioni e misure seguono l’accezione dei “Livelli Essenziali di Assistenza” adottati in

Italia, costituendo il minimo essenziale da garantire.

Il Ministero della salute si fa carico di concordare con le Regioni le attività sanitarie e con i Dicasteri coinvolti le attività extrasanitarie necessarie per la preparazione e la risposta ad una pandemia nonché gli aspetti etici, legali ed internazionali, ivi compresi gli eventuali accordi bilaterali che si dovessero rendere necessari con altri Paesi, a supporto delle attività.

STRUTTURA

Il Piano si sviluppa secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall’OMS, prevedendo, per

ogni fase, obiettivi, azioni ed attori.

Nel capitolo 7 sono illustrate le azioni chiave: tale capitolo costituisce la base per lo

sviluppo di Linee Guida nazionali che saranno emanate, a cura del CCM, come allegati

tecnici al Piano, e saranno periodicamente aggiornate ed integrate.

Molte delle azioni individuate sono già state realizzate man mano che la situazione

epidemiologica lo ha richiesto, come illustrato nel capitolo 9.

Il capitolo 10 rappresenta un’agile chiave di lettura del Piano e riporta, per ogni fase e

livello di rischio, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, le azioni finalizzate al

perseguimento di tali obiettivi; nel capitolo sono indicati, inoltre, a grandi linee, ruoli e

responsabilità per la realizzazione delle azioni.

Entro il primo trimestre dalla ratifica del Piano, un Gruppo di monitoraggio, delineato nella

sua struttura nel paragrafo 7.7, aggiornera’ e definira’ nel dettaglio tale capitolo, anche

sulla base degli accordi stipulati dal Ministero della salute con le Regioni per le attivita’

sanitarie e con gli altri Dicasteri ed Enti coinvolti, per le attivita’ extrasanitarie e di

supporto, secondo i principi del Piano.

Allo stesso modo, nel Piano che sara’ reso disponibile anche attraverso il sito web del

Ministero della Salute, la colonna relativa a “Stato di avanzamento” riporterà

continuamente, nei tempi previsti dal monitoraggio, lo stato dell’arte dell’attuazione del

Piano.

Vengono, infine, riportate come Allegato al Piano le Linee Guida per la stesura dei Piani

Regionali.

