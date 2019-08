Petrolio, Repubblica del Congo potrebbe produrre fino a 359 milioni di barili

Tempo di lettura: 2 minuti

La recente scoperta a terra effettuata nel giacimento del Delta de la Cuvette nella Repubblica del Congo è un punto di svolta per il Congo e l’Africa. La scoperta è stata annunciata il 10 agosto da SARPD Oil e PEPA, un consorzio congolese che lavora come operatori del blocco.

Le prime proiezioni indicano che i depositi scoperti potrebbero produrre fino a 359 milioni di barili di petrolio, o 983.000 bopd, dalla provincia centrale del Congo. Ciò potrebbe in effetti quadruplicare la produzione del Congo, che attualmente ammonta a oltre 330.000 bopd secondo le ultime cifre dell’OPEC.

La produzione è andata costantemente aumentando negli ultimi anni, con un obiettivo fissato dal governo di raggiungere 400.000 bopd entro il 2020.

Il deposito del Delta de la Cuvette copre 9.392 m2 e comprende quattro pozzi, il primo è stato perforato nel marzo di quest’anno. Se pienamente sfruttata, la licenza potrebbe spingere il Congo come terzo produttore di petrolio dell’Africa, davanti all’Algeria e alla Libia.

La scoperta è anche un punto di svolta per lo scenario energetico del Congo, con la maggior parte della produzione di petrolio e gas che proviene attualmente da giacimenti offshore.

La Repubblica del Congo ha spinto per anni ad aprire l’accesso all’energia alle sue province centrali e settentrionali, in particolare attraverso il previsto gasdotto da 1.200 km tra Pointe Noire e Ouesso.

Lo sfruttamento di tali grandi giacimenti di petrolio nel centro del paese potrebbe aprire una nuova frontiera energetica per il Congo e il resto della regione.

La Camera dell’energia africana attende di vedere il pieno sviluppo della licenza che crea posti di lavoro per i congolesi e opportunità per le aziende e gli imprenditori congolesi, al fine di servire uno dei più grandi sviluppi onshore in arrivo in Africa centrale.

Una simile scoperta ha il potenziale per stimolare una considerevole crescita economica per il Congo e le sue province centrali e settentrionali, soprattutto perché il paese continua a riprendersi da una recente crisi economica a causa del crollo dei prezzi del petrolio.

L’FMI ​​prevede una crescita del PIL del 5,4% nel 2019, il più alto in Africa centrale.

Il Congo ha 2 miliardi di barili di riserve petrolifere provate da circa 20 campi sfruttati e circa 10 permessi concessi e in attesa di essere sviluppati.

Le sue comprovate riserve di gas ammontano a 200 miliardi di metri cubi standard in 20 anni, secondo il governo, compresi 70 miliardi di gas associati. Mentre la produzione di gas si attesta a circa 400 miliardi di metri cubi, vari progetti di valorizzazione e monetizzazione del gas vengono sostenuti dal governo per generare diversificazione e crescita economica.

Il Congo stima di poter monetizzare circa 100 miliardi di metri cubi standard di gas integrando vari progetti di valorizzazione del gas nel paese attraverso un sistema di raccolta e trasporto che sarà operativo entro il 2020.

