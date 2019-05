Perù, Cosco completa il Porto investendo 3 miliardi USD

L’operatore portuale internazionale con sede a Hong Kong, Cosco Shipping Ports, ha completato la transazione azionaria della società di progetto responsabile della sua sussidiaria greenfield presso il porto di Chancay, in Perù. Con l’equitytransaction della Project Company che è stata ufficialmente completata il 10 maggio 2019, Port of Chancay è diventata la prima filiale greenfield della società in Sud America e COSCO Shipping Ports progetta di sviluppare il porto in un importante porto di accesso in Sud America.

Nel gennaio 2019, Cosco ha firmato un accordo di sottoscrizione e investimento con Volcan per acquisire una partecipazione del 60% nella struttura, che si trova a 58 chilometri a nord della capitale e del centro economico del Perù, Lima.

Alla cerimonia di riconoscimento del trasferimento hanno partecipato il presidente del Perù Martín Vizcarra e alcuni alti funzionari del governo, nonché il presidente della COSCO Shipping Corporation, il capitano Xu Lirong.

L’evento è culminato nella firma dei certificati di chiusura di Zhang Wei, Presidente e Amministratore delegato di Cosco Shipping Ports e di José Picasso, Presidente di Volcan Compañía Minera SAA, finalizzando l’accordo.

Martín Vizcarra ha dichiarato: “La firma del certificato di chiusura da parte di aziende del Perù e della Cina è una pietra miliare. Le società della Cina e del Perù hanno investito e sviluppato congiuntamente il Progetto Chancay, che ha gettato solide fondamenta per lo sviluppo economico peruviano, nonché per la cooperazione commerciale tra Cina e Perù “.

“La costruzione del porto di Chancay contribuirà allo sviluppo regionale e prevediamo di sviluppare Port of Chancay in uno dei porti hub più importanti del Sud America e nel centro logistico vicino alla costa del Pacifico, che promuoverà il commercio regionale e il commercio tra la Cina e l’America Latina “, ha aggiunto Martín. La

signora María Esperanza Jara Risco, ministro dei trasporti e delle comunicazioni del Perù, ha dichiarato:” Come importante progetto infrastrutturale, Port of Chancay è il risultato della crescente fiducia tra aziende cinesi e peruviane. Il progetto non è solo un progetto di trasporto multimodale al completamento, ma anche un importante progetto infrastrutturale che contribuisce al Perù e alle generazioni di peruviani “.

Fonte

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.