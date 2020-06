Perdere peso camminando 30 minuti al giorno?

Tempo di lettura: 1 minuto

Il tempo per esercitarsi quando si bilanciano altri obblighi non sempre si trova per vari motivi, ma se sono trascorsi mesi o anni senza una routine coerente e ora hai chili in più da perdere sai che dovrai apportare alcune modifiche al tuo stile di vita. Ecco la buona notizia: camminare solo 30 minuti al giorno può aiutarti a perdere peso , purché abbinalo a uno stile di vita sano.

Camminare rientra nella categoria di NEAT (o termogenesi di attività non fisica ), il termine usato per descrivere qualsiasi attività che spende energia ma non è un esercizio formale.

30 minuti equivalgono a circa 4.000 a 5.000 passi, ma non sarà efficace se poi ti siedi dietro una scrivania per il resto della giornata.

Quindi 30 minuti sono un inizio per poi aumentare il numero di passi a 10.000 o addirittura 12.500 passi al giorno.

La perdita di peso si riduce a calorie dentro e fuori.

La bilancia non si muoverà se stai mangiando troppe calorie, indipendentemente da quanti passi fai.

Bisogna ridurre il numero di calorie che si assumono.

Buone camminate…

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it