Perché gli antichi egizi adoravano i gatti?

Gli antichi egizi rispettavano numerose creature che condividevano lo spazio con loro. Tuttavia, i gatti, in particolare, occupavano un posto molto speciale nelle case e nei cuori di molti di quell’antica regione. Anche se adoravano molti altri esseri, preferivano di più i gatti. Gli egiziani hanno portato il loro amore per i gatti al massimo, al punto che spesso mettono la sicurezza dei loro gatti al di sopra della propria.

Ad esempio, quando una casa prendeva fuoco, gli egiziani dovevano prima salvare i loro gatti e poi tornare indietro per altri oggetti personali. Alla morte del loro gatto domestico, la famiglia si radeva le sopracciglia per piangere e continuava a piangere fino a quando le sopracciglia non ricrescevano.

Si potrebbe ovviamente fermarsi e chiedere, perché gli antichi egizi amavano così tanto i loro gatti?

Bene, gli antichi egizi valutavano i loro gatti per due ragioni principali; uno, perché proteggevano l’agricoltura dall’essere mangiato dai roditori, e due, perché erano profondamente radicati nei loro sistemi di fede e credo.

Protettori del cibo

I gatti sono stati addomesticati per la prima volta in Egitto circa 10.000 anni fa dopo che alcuni felini si erano allontanati nelle fattorie agricole. Le antiche società egiziane erano principalmente agricole e dovevano affrontare numerosi problemi in termini di mantenere i loro prodotti lontano da parassiti come topi, ratti e serpenti. In un momento in cui il cibo non veniva trovato in abbondanza e tutto ciò che veniva immagazzinato veniva attaccato dai roditori, i gatti svolgevano un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza alimentare.

Gli antichi egizi impararono presto che i gatti selvatici stavano salvando il loro raccolto nutrendosi di spazzini. Presto molte famiglie iniziarono a lasciare cibo ai gatti per tentarli a visitare le loro case più regolarmente. Ad un certo punto, quasi tutte le famiglie egiziane avevano i gatti, il che aiutava a tenere a bada i roditori e le altre minacce.

Questa relazione è stata considerata come una relazione simbiotica o reciproca, di cui hanno beneficiato sia i gatti che gli egiziani. Ai gatti piaceva vivere con gli umani perché significava che avevano accesso a cibo in eccesso (parassiti e cibo lasciato per loro dagli umani) e che potevano evitare minacce come i grandi predatori. D’altra parte, gli egiziani stavano ottenendo il controllo dei parassiti gratuito!

Gli agricoltori hanno accolto con favore la loro presenza, poiché hanno contribuito a mantenere la produzione senza roditori; presto, i migranti agricoltori, contadini, marinai, commercianti (praticamente tutti) portarono i gatti domestici ovunque andassero, ed è così che i gatti furono introdotti in numerosi luoghi in tutto l’Egitto.

Credenze, miti e gatti

Oltre al loro aspetto fisico, i gatti erano anche noti per essere apprezzati da una prospettiva spirituale. Ad esempio, molti egiziani credevano che se un gatto appariva nei loro sogni, allora la fortuna sarebbe arrivata.

I gatti erano anche legati a molte religioni durante i tempi dell’antico Egitto. Ad esempio, la dea Mafdet, che assomigliava a un ghepardo, era una delle prime divinità egizie. Era venerata da coloro che cercavano protezione dalle creature velenose, come i serpenti, e anche perché rappresentava la giustizia.

Tuttavia, Bastet era la più famosa tra tutte le dee dei gatti. Bastet, che era mezzo felino e una mezza donna, era noto come custode delle case, un guardiano contro il male e le malattie. La gente la adorava ampiamente, poiché era anche associata alla femminilità e alla fertilità. Era molto popolare e si teneva regolarmente un festival in onore di lei, una delle più grandi celebrazioni in Egitto.

È interessante notare che i sacerdoti del tempio hanno mantenuto grandi allevamenti e cimiteri dove le persone seppellivano i loro gatti mummificati. Sebbene esistessero molte altre dee egizie feline (come Mafdet e Sekhmet), Bastet era l’unico che rappresentava il gatto domestico.

Gli antichi egizi e la loro devozione per i gatti, a dire il vero, erano a un livello completamente diverso. Il più grande esempio è quello della battaglia di Pelusium (525 a.C.), quando Cambogia II dalla Persia conquistò l’Egitto. Si diceva che Cambise fosse a conoscenza dell’amore egiziano per i gatti, che usò a suo vantaggio durante la guerra. Chiese ai suoi uomini di raccogliere quanti più gatti possibile e persino di dipingere immagini di gatti sui loro scudi da battaglia.

Quando hanno iniziato a marciare verso la città di Pelusium, diversi gatti hanno aperto la strada, mentre il resto è stato tenuto tra le braccia dei soldati persiani. Gli egiziani erano così riluttanti a impegnarsi in battaglia, a causa della paura di danneggiare i gatti, che si arresero alla sconfitta e lasciarono che il regno egiziano fosse conquistato dai persiani.

Allo stesso modo, molte leggi erano in vigore per proteggere i gatti durante i tempi antichi. Ad esempio, se una persona uccidesse un gatto, anche per caso, la pena sarebbe la morte. Era anche illegale commerciare ed esportare gatti in altri paesi. Quando i gatti morivano, sarebbero stati mummificati e i loro proprietari avrebbero lasciato il cibo per loro. A volte, i gatti venivano persino sepolti insieme ai loro proprietari per mostrare quanto amavano i loro amati animali domestici.

Quindi, ora sai perché gli egiziani adoravano così tanto i loro gatti! La prossima volta che ne vedi uno per strada, potresti volerlo trattare con un po ‘più di rispetto, proprio come facevano migliaia di anni fa le antiche civiltà!

Riferimenti:

Enciclopedia di storia antica

Giornale di ecologia ed evoluzione della natura

Museo dei gatti

