Perché celebriamo la Giornata della Terra?

Il senatore Gaylord (sì, davvero) Nelson fu ispirato dalle dimostrazioni contro la guerra del campus, nel 1969, sullo sfondo della fuoriuscita di petrolio di Santa Barbara e del fiammeggiante fiume Cuyahoga.

Il senatore si chiese perché simili esplosioni di energia, passione e idealismo non potessero andare verso una azione ambientale globale. Così propose una giornata dedicata a un “insegnamento” ambientale nazionale nei campus di tutto il paese, un’opportunità per celebrare “un ambiente di decenza, qualità e rispetto reciproco per tutti” gli esseri viventi.

Invece di affidarsi a un coordinamento centralizzato, Nelson ha insistito con astuzia sull’organizzazione di base, con le singole comunità che pianificavano gli eventi che desideravano.

Così, nelle parole di Nelson, la Giornata della Terra “si è organizzata”, con l’aiuto del suo corredo no profit, Environmental Teach-In , per promuovere la giornata e catalogare la sua moltitudine di eventi.

Perché celebrare la Giornata della Terra? Perché il 22 aprile?

Alcuni credono che il 22 aprile sia stato scelto per celebrare la Giornata della Terra perché è in primavera, quando tutta la vita sulla Terra è ringiovanita, ma la verità è molto più prosaica.

La data del 22 Aprile è stata semplicemente scelta per adattarsi agli orari del campus tra le vacanze di primavera e gli esami finali (Stati Uniti).

La notizia si è diffusa attraverso i media mainstream sull’imminente “Teach-In nazionale sulla crisi dell’ambiente” e tutto si è unito alla perfezione.

Gli eventi includevano discorsi, discussioni, teatro e costruzione di coalizioni, tutti fatti in casa.

La partecipazione andava dalle assemblee scolastiche alla “marmellata umana” di 100.000 persone sulla Fifth Avenue a New York City .

Circa 20.000.000 di americani hanno partecipato alla Giornata della Terra, ma non solo attivisti e studenti: hanno preso parte casalinghe e scienziati, agricoltori e sindacati, gruppi religiosi, club civici e persino dirigenti d’azienda.

Molti avrebbero frequentato l’università, dove per dare una mano nella creazione di programmi di studio ambientali.

Naturalmente, la Giornata della Terra ha generato i suoi critici.

I leader del settore lo hanno visto come un attacco al corporativismo pesantemente inquinato, e hanno ironicamente sottolineato che veniva celebrato nel 100 ° anniversario del compleanno di Lenin.

Al contrario, i mancini credevano che il movimento ambientalista fosse una cortina di fumo per distrarre dai problemi di razzismo, povertà e militarismo.

Indipendentemente da ciò, la Giornata della Terra sembrava risuonare con il Joe medio, e il suo impatto nel persuadere i governi a cambiare leggi e atteggiamenti è innegabile: entro otto mesi dalla Giornata della Terra inaugurale, fu istituita l’ Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti . Candidati politici americani legati alle industrie ad alto inquinamento perse nel medio termine del 1970.

In effetti, gli anni settanta in America sono diventati il ​​”Decennio ambientale”, dando vita a una miriade di leggi e emendamenti ecologici, come il National Environmental Protection Act , l’ Endangered Species Act , il Clean Air and Clean Water Acts e il Occupational Health and Safety Act . Altre nuove leggi hanno protetto le risorse naturali e le terre pubbliche.

Da allora, ogni 22 aprile, le comunità di tutto il mondo hanno celebrato la Giornata della Terra a modo loro.

Eventi significativi hanno segnato il ventesimo e il trentesimo anniversario.

Nel 1990, 200.000.000 di cittadini hanno partecipato in 141 paesi mentre la Giornata della Terra è diventata globale.

Nel 2000, la Giornata della Terra è andata online, utilizzando Internet per raggiungere 183 paesi.

Quest’anno oltre un miliardo di persone in tutto il mondo parteciperanno alla Giornata della Terra.

Celebreremo la generosa e bellezza del nostro pianeta e chiederemo ai nostri leader di agire contro i pericoli dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici e dei loro effetti su tutti gli esseri viventi.

Migliaia di eventi condivideranno display digitali interattivi di persone, animali e luoghi minacciati dai cambiamenti climatici, nonché immagini di coloro che hanno fatto la differenza nella battaglia in corso.

Quest’anno si aggiunge anche il Covid-19, un’esplosione implacabile di un virus creato in un laboratorio e diffuso nella popolazione mondiale per scopi geopolitici.

Bisogna tutelare le risorse naturali e le specie in pericolo, bisogna dire NO alla violenza biotecnologica agli umani su questa terra per profitti tecnocratici di ingordigia economica.

Buona Giornata della Terra!

