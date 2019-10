Pennsylvania, Penn State Children’s Hospital di Hershey City. Un ragazzo dona migliaia di giocattoli ai bambini in cura

Tempo di lettura: 1 minuto

Un ragazzo in Pennsylvania ha donato migliaia di giocattoli per bambini in cura al Penn State Children’s Hospital di Hershey City. Nel 2016, al piccolo Weston Newswanger è stato diagnosticato il rabdomiosarcoma, un tipo di tumore canceroso che si sviluppa nei muscoli attaccati alle ossa.

Dopo vari trattamenti in ospedale, Weston è stato libero dal cancro negli ultimi due anni.

“Il potere della preghiera è incredibile, ci ha aiutato a superare il cancro”, ha detto la madre del ragazzo, Amy Newswanger, a CBN News.

Weston ha compiuto 5 anni il 26 settembre, ma voleva festeggiare in modo speciale .

“Gli ho chiesto cosa voleva per il suo compleanno e la sua risposta è stata: ‘Non ho bisogno di niente. Voglio pasta da gioco e dinosauri da dare ai bambini dell’ospedale “, ha detto Amy in un post di Facebook.

La raccolta dei giocattoli è iniziata ad agosto, riempiendo il ragazzino di eccitazione ogni volta che arrivava una scatola. “Weston è così eccitato quando ottiene un pacchetto da aggiungere alla pila”, ha detto Amy.

Il 1 ° ottobre, i giocattoli sono stati donati allo stesso ospedale pediatrico dove è stato curato Weston. L’atto di gentilezza ha portato alla raccolta di 1.263 unità di pasta da gioco, 1.249 dinosauri, 71 supereroi con 16 mantelle e altri oggetti vari.

Inoltre, i professionisti della salute pediatrica di Child Life hanno raccolto e distribuito oltre 3.000 unità di pasta da gioco.

Amy è grata a tutti coloro che hanno contribuito all’azione per il compleanno di Weston, ma ritiene che questo sia solo l’inizio. “Dio ha dei piani per lui, grandi progetti. Non è ancora finita ”, ha aggiunto.

