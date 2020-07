Pechino ha approvato una vasta legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong

Tempo di lettura: 2 minuti

Il National People’s Congress (NPC), ha approvato la legge all’unanimità, aggirando la legislatura di Hong Kong, secondo l’emittente pubblica di Hong Kong RTHK, citando fonti senza nome.

L’agenzia di stampa Xinhua statale cinese aveva precedentemente riferito che la legge avrebbe criminalizzato reati come secessione, sovversione contro il governo cinese centrale, terrorismo e collusione con forze straniere.

Una bozza non era stata resa pubblica prima del suo passaggio, il che significa che la maggior parte delle persone a Hong Kong non ha visto i dettagli di una legge che ora governerà la propria vita.

L’approvazione della legislazione non è stata ufficialmente confermata e i dettagli rimangono poco chiari. Ma l’RTHK riferisce che la massima condanna per i reati previsti dalla legge sarà “molto più elevata” della reclusione di 10 anni.

L’amministratore delegato di Hong Kong Carrie Lam ha rifiutato di commentare lo stato di avanzamento del disegno di legge nella sua conferenza stampa settimanale di martedì mattina, dicendo che sarebbe “inappropriato” rispondere alle domande mentre la riunione dell’NPC è ancora in corso.

L’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha dichiarato che terrà una conferenza stampa sulla legge sulla sicurezza nazionale a Pechino mercoledì mattina.

La legislazione è stata ampiamente criticata dai legislatori dell’opposizione di Hong Kong, dai gruppi per i diritti umani e dai politici di tutto il mondo, e molti sostengono che rafforzerà il controllo diretto di Pechino sulla città semi-autonoma. Molti temono che potrebbe essere usato per colpire dissidenti politici, attivisti, avvocati per i diritti umani e giornalisti nel mezzo della continua repressione del governo centrale sulla società civile sotto il presidente Xi Jinping.

L’approvazione della legge è arrivata un giorno prima del 1 ° luglio 2020, anniversario del passaggio di consegne di Hong Kong dal dominio coloniale britannico alla Cina nel 1997. È diventato un giorno annuale di proteste in città, ma per la prima volta da quando la polizia non ha dato permesso ai manifestanti di organizzare manifestazioni pacifiche.

Si prevede che l’approvazione della legge alimenterà ulteriore rabbia e proteste in città, che è stata scossa da oltre sei mesi di disordini antigovernativi sempre più violenti l’anno scorso.

Gli oppositori della legge affermano che segna la fine di ” un paese, due sistemi ” – un principio in base al quale Hong Kong ha mantenuto la democrazia e le libertà civili limitate da quando è passata sotto il controllo cinese.

Fondamentalmente, quelle libertà includono il diritto all’assemblea, una stampa libera e un potere giudiziario indipendente, diritti che non sono goduti sulla terraferma cinese.

Funzionari del Partito comunista cinese e media statali hanno difeso la legge come vitale per proteggere la sicurezza nazionale sulla scia delle proteste dello scorso anno e un fallimento di 17 anni da parte del governo di Hong Kong per approvare una legislazione simile, poiché l’ultimo sforzo ha incontrato proteste di massa in 2003.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it