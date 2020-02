PE vota dura azione per ridurre rifiuti elettronici entro luglio 2020

Tempo di lettura: 3 minuti

Il parlamento europeo ha votato in modo schiacciante per un’azione più dura volta a ridurre i rifiuti elettronici, chiedendo alla Commissione di elaborare norme rafforzate entro luglio 2020.

In particolare, il parlamento desidera che la Commissione adotti l’atto delegato previsto dalla direttiva sulle apparecchiature radio del 2014 entro tale termine, oppure presenta una misura legislativa entro la stessa data, al più tardi.

La risoluzione , che è stata approvata con 582 voti a 40, sottolinea che i deputati chiedono un unico caricabatterie per dispositivi mobili ormai da più di un decennio. Ma la Commissione ha ripetutamente rinviato l’adozione di misure per forzare un cambiamento a livello di settore. Sottotesto: siamo stanchi del continuo incubo del cavo di ricarica.

Il parlamento afferma che ora esiste “un’urgente necessità” di un’azione normativa dell’UE in materia: ridurre i rifiuti elettronici, consentire ai consumatori di fare scelte sostenibili e consentire ai cittadini dell’UE di “partecipare pienamente a un mercato interno efficiente e ben funzionante” .

La risoluzione rileva che ogni anno vengono generati circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici a livello globale, con una media di oltre 6 kg per persona.

Mentre, in Europa nel 2016, il dato relativo ai rifiuti elettronici totali generati era di 12,3 milioni di tonnellate, equivalenti a 16,6 kg in media per abitante – con il Parlamento che afferma che ciò rappresenta “un’impronta ambientale non necessaria che può essere ridotta”.

Ad oggi, l’approccio della Commissione alla questione dei rifiuti elettronici dei caricabatterie è stato quello di appoggiarsi all’industria per adottare misure volontarie per ridurre la varietà superflua. Il che ha comportato una riduzione del numero di tipi di caricabatterie sul mercato – da 30+ nel 2009 a solo tre oggi – ma ancora nessun caricabatterie universale che funziona tra marche e tipi di dispositivi (telefoni, tablet, e-reader, ecc.).

In particolare, Apple continua a utilizzare il proprio standard di caricabatterie per porta Lightning, mentre altri produttori di dispositivi sono passati alla ricarica basata su USB (come il più recente standard USB-C).

Quando all’inizio di questo mese sono emerse notizie dell’intenzione del parlamento di votare misure più severe per standardizzare i caricabatterie per dispositivi mobili, Apple ha attaccato il piano, sostenendo che la regolamentazione “soffocerebbe l’innovazione”.

Ma il gigante della tecnologia ha avuto un sacco di anni per masticare modi intelligenti per passare dalla porta di ricarica proprietaria che utilizza solo a uno dei due standard USB utilizzati da tutti gli altri. Quindi l’argomento “innovazione” sembra piuttosto stantio.

Nel frattempo, Apple ha aggirato i precedenti tentativi dell’UE di spingere i produttori di dispositivi a standardizzare la ricarica su Micro USB espandendo la sua raccolta di dongle generando entrate e vendendo agli europei un adattatore da Illuminazione a Micro USB. Pertanto è necessario ancora più rifiuti elettronici.

Forse prendendo in considerazione l’iniziativa di “innovazione” di Apple, cioè per cercare di evitare la questione dei rifiuti elettronici, il parlamento scrive anche:

… Che la Commissione, senza ostacolare l’innovazione, dovrebbe garantire che il quadro legislativo per un caricatore comune sarà esaminato regolarmente al fine di tener conto del progresso tecnico; ribadisce l’importanza della ricerca e dell’innovazione in questo settore per migliorare le tecnologie esistenti e crearne di nuove;

Vuole anche che la Commissione affronti il ​​problema dei caricabatterie wireless e adotti misure per garantire l’interoperabilità anche lì, in modo che i caricabatterie wireless non siano bloccati su un solo marchio o tipo di dispositivo.

I consumatori non dovrebbero essere obbligati ad acquistare nuovi caricabatterie con ogni nuovo dispositivo, ai sensi della risoluzione, con il parlamento che invita la Commissione a introdurre strategie per disaccoppiare l’acquisto di caricabatterie da un nuovo dispositivo insieme a una soluzione comune di caricabatterie, assicurandosi nel contempo che le misure di disaccoppiamento non comportano prezzi più elevati per i consumatori.

