Parlamento turco approva accordo sicurezza e cooperazione militare firmato con Libia

Il parlamento turco ha approvato un accordo di sicurezza e cooperazione militare firmato con il governo libico, riconosciuto a livello internazionale il mese scorso, secondo i media statali. La Turchia ha appoggiato il governo libico guidato da Fayez al-Serraj mentre combatte un’offensiva di un mese da parte delle forze di Khalifa Haftar, con base nell’est del paese.

