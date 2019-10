Parlamento europeo: Carola Rackete chiede regolamenti di salvataggio UE

Tempo di lettura: 2 minuti

Carola Rackete, attualmente un capitano senza commissione, ha chiesto al Parlamento europeo un servizio di salvataggio marittimo a livello dell’UE per i migranti nel Mediterraneo. È stato un peccato per l’Europa che non esistesse ancora una soluzione a lungo termine su come salvare le persone dai paesi dell’UE, ha affermato Rackete a Bruxelles.

L’occasione è stata il sesto anniversario dell’affondamento di una barca per rifugiati al largo dell’isola italiana di Lampedusa, in cui sono annegate più di 300 persone.

L’UE dovrebbe prendere sul serio la sua missione umanitaria e non affidare la responsabilità a paesi come la Libia, dove i rifugiati si aspettano un destino incerto, ha affermato Rackete. “La Libia non è un paradiso sicuro”. Al momento ci sono solo poche navi di salvataggio. Ogni giorno, le persone vengono uccise.

Le richieste di Rackete arrivano pochi giorni prima di una riunione dei ministri degli interni dell’UE a Lussemburgo. Lì Horst Seehofer (CSU), insieme ai ministri degli interni di Francia, Italia e Malta, vuole convincere altri paesi dell’UE a unirsi a un accordo transitorio volontario. In futuro, le persone soccorse verranno distribuite ai paesi dell’UE partecipanti entro quattro settimane.

Contro le indagini condotte in Italia, tra l’altro per l’assistenza all’immigrazione clandestina. Alla fine di giugno, ha guidato la sua nave con circa 50 migranti verso il porto di Lampedusa, resistendo all’ordine del ministro degli interni di destra Matteo Salvini. Rackete era stato arrestato per il momento, ma è stato rilasciato pochi giorni dopo. La tua nave “Sea-Watch 3” potrebbe non salpare di nuovo, Rackete si aspetta la fine del procedimento entro uno o due anni.

Al Parlamento europeo, la trentunenne ha riferito di operazioni nel Mediterraneo, dove la sua nave era circondata da corpi galleggianti nell’acqua. Tuttavia, “niente è stato così brutto” come l’esperienza con Sea-Watch 3: dopo 17 giorni a bordo della nave affollata “Ho dovuto forzare l’ingresso nel porto italiano”, ha detto Rackete, dove aveva “come la peste a bordo” stato ricevuto.

La maggior parte dei membri della commissione interna del Parlamento ha sostenuto Rackete nella sua convinzione di aver fatto la cosa giusta e di aver ricevuto standing ovation. Nel caso dei deputati di destra, tuttavia, il suo aspetto ha incontrato una forte opposizione. Come capitano di una nave di una ONG, faceva “parte di una rete criminale”, accusandola del deputato belga Tom Vandendriessche. “Ecco perché non dovresti essere qui, ma in una cella di prigione”, ha detto l’ala destra Vlaams Belang.

Fonte: spiegel

Reporter Freelance – Mail, europa@reporterspress.it