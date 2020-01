Parigi ospiterà le Olimpiadi estive del 2024 e Los Angeles nel 2028

Tempo di lettura: 1 minuto

Los Angeles ha accettato di ospitare le Olimpiadi estive del 2028, i funzionari della città e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno confermato lunedì, in un accordo che apre la strada a Parigi per ospitare i Giochi estivi del 2024.

“Il CIO accoglie con favore questa decisione del Comitato per la candidatura olimpica e paralimpica di Los Angeles e siamo lieti di rilasciare il contratto della città ospitante 2028 in modo trasparente e tempestivo”, ha dichiarato il presidente del CIO Thomas Bach in una nota.

Il CIO ha dichiarato che avrebbe contribuito al comitato organizzatore per un valore di 1,8 miliardi di dollari.

‘Siamo molto fiduciosi di poter raggiungere un accordo tripartito sotto la guida del CIO con LA e Parigi ad agosto, creando una situazione vantaggiosa per tutti e tre i partner. Questo accordo sarà presentato alla sessione del CIO a Lima a settembre per la ratifica – Presidente del CIO Thomas Bach’

Con l’accordo, la città sta facendo “un passo importante verso il ritorno dei Giochi nella nostra città per la prima volta in una generazione”, ha dichiarato il sindaco Eric Garcetti in una nota.

Lo ha definito un “giorno storico per Los Angeles, per gli Stati Uniti” e per il movimento olimpico.

