PARIGI 2019, PATTO DI MODA G7

32 aziende globali di moda e tessile hanno firmato un Patto di moda Si sono impegnati a raggiungere obiettivi pratici insieme in tre aree: clima, biodiversità e oceani. Rappresentanti di queste compagnie sono state invitate al Palazzo Elys dal presidente francese Emmanuel Macron. Il Patto di moda sarà presentato ai capi di stato durante l’incontro del G7 a Biarritz dal 24-26 agosto.

Alla cerimonia saranno presenti inoltre dai ministri Economia e delle Finanze Bruno Le Maire, ministro del Lavoro Muriel Pénicaud , e il Vice Ministro degli ecologica e solidale transizione Brune Poirson.

Nell’aprile 2019, in vista dell’incontro del G7, Emmanuel Macron aveva affidato a François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering, una missione per riunire i principali attori della moda e del tessile, con l’obiettivo di stabilire obiettivi pratici per ridurre il impatto ambientale della loro industria.

In una mossa storica, data la portata e l’importanza della coalizione che è stata creata, 32 aziende leader del settore della moda e tessile si sono date una serie di obiettivi condivisi sotto forma di un patto di moda. La coalizione comprende gruppi e marchi di lusso, moda, sport e stile di vita, insieme a fornitori e rivenditori, che sono già tutti coinvolti in strategie ambientali separate.

Gli obiettivi del Patto di Moda attingono all’iniziativa Science-Based Targets (SBT [1] ), che si concentra sull’azione in tre aree essenziali per la salvaguardia del pianeta:

Fermare il riscaldamento globale : creando e implementando un piano d’azione per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas serra entro il 2050, al fine di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di un percorso di 1,5 ° C tra oggi e il 2100.

Ripristinare la biodiversità : raggiungendo obiettivi che utilizzano obiettivi scientifici per ripristinare gli ecosistemi naturali e proteggere le specie.

Proteggere gli oceani : riducendo l’impatto negativo dell’industria della moda sugli oceani del mondo attraverso iniziative pratiche, come rimuovere gradualmente l’uso di materie plastiche monouso.

Questi impegni sono progettati per essere abbracciati da ogni azienda coinvolta e supportati da iniziative intersettoriali, insieme allo sviluppo di acceleratori dell’innovazione.

Le compagnie private, che lavorano a fianco degli stati nazionali, hanno un ruolo essenziale da svolgere nella protezione del pianeta. Con il Fashion Pact, alcuni dei principali attori nel settore della moda e del tessile stanno unendo le forze per la prima volta per lanciare un movimento senza precedenti. Uno sforzo collettivo per sua natura, il Fashion Pact è aperto a qualsiasi azienda che voglia aiutare a trasformare fondamentalmente le pratiche della moda e dell’industria tessile e ad affrontare le sfide ambientali del nostro secolo.

[1] Scopo dell’iniziativa SBT è abbinare gli obiettivi delle aziende per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con i dati forniti dalla scienza del clima.

