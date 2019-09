Paolo Gentiloni e la crisi dei rifugiati come un “problema permanente”

Tempo di lettura: 2 minuti

Durante una tavola rotonda sulla crisi dei rifugiati, svoltasi all 52a Conferenza sulla sicurezza di Monaco, tenuta dal 12 al 14 febbraio 2016, l’ex Ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni ha descritto la crisi dei rifugiati come un “problema permanente”, in cui le considerazioni politiche interne spesso impedivano una soluzione europea. Gentiloni ha avvertito che questo stava diventando una grave minaccia per il continente.

All’evento parteciparono 600 ospiti internazionali, tra cui 30 capi di stato, 70 ministri degli esteri e della difesa, direttori di varie agenzie di intelligence e 700 giornalisti di 48 paesi.

In quell’occasione il ministro von der Leyen si concentrò sulle sfide associate alla crisi europea dei rifugiati, sottolineando che aiutare i rifugiati era un obbligo umanitario.

La politica estera di Gentiloni, al tempo della sua presenza come ministro affari esteri in Italia, è stata caratterizzata da una forte posizione europeista ; costruì anche una serie di stretti rapporti con i paesi arabi del Golfo Persico , iniziò una politica di investimenti verso l’ Africa e normalizzò le relazioni italiane con l’ India dopo anni di tensioni.

Il suo governo ha inoltre introdotto norme più severe in materia di immigrazione in Italia e sicurezza sociale, per contrastare la crisi migratoria europea.

il 2 febbraio 2017, Gentiloni raggiunse un accordo a Roma con il presidente libico del Consiglio presidenziale Fayez al-Sarraj sull’arresto della migrazione.

La Libia accettò di cercare di impedire ai migranti di partire per attraversare il Mar Mediterraneo .

Il 9 febbraio, Gentiloni firmò un accordo analogo con il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi , per impedire la migrazione attraverso il Mediterraneo.

Durante la sua prima edizione, Gentiloni e il suo ministro degli Interni, Marco Minniti , hanno promosso politiche più severe in materia di immigrazione e sicurezza pubblica , per ridurre il numero di immigrati verso l’Italia e contrastare la propaganda populista promossa dall’estrema destra della Lega Nord .

Nel luglio 2017 il governo ha promosso il cosiddetto “codice di Minniti”, che deve essere sottoscritto dalle ONG impegnate nel salvataggio dei richiedenti asilo nel Mediterraneo.

Tra le altre cose, il codice proibisce alle navi delle ONG di entrare nelle acque territoriali libiche .

Minniti e Gentiloni hanno avvertito quelle ONG che non hanno firmato il patto di essersi dichiarate “al di fuori del sistema organizzato di salvataggio in mare”.

Alcune ONG hanno rifiutato di firmare il nuovo codice di condotta; Medici Senza Frontiere è stata la prima organizzazione benefica ad annunciare ufficialmente il suo “no” al codice, dicendo che non c’erano condizioni alle quali firmare.

Di fronte al crescente malcontento e al controllo pubblico da parte delle autorità italiane, libiche e dell’UE, MSF ha dovuto sospendere le sue attività nel Mediterraneo.

L’ONG tedesca Sea Watch ha affermato che il codice era “in gran parte illegale” e “non salverà vite umane ma avrà l’effetto opposto”.

Nel dicembre 2017, Gentiloni ha annunciato la missione di mantenimento della pace che consiste nell’invio di 450 soldati in Niger , per aiutare le forze locali nella lotta contro i trafficanti di migranti e il terrorismo islamico .

L’accordo fu raggiunto insieme al presidente francese Emmanuel Macron , il quale dichiarò che le truppe francesi, che erano già nell’area, coopereranno con quelle italiane.

FOnte

wikipedia.org

Agenzia di stampa internazionale – Mail, redazione@reporterspress.it