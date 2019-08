Pantaloncini robotici facilitano camminata e corsa

Tempo di lettura: 1 minuto

La società di Boston ReWalk Robotics ha iniziato a vendere un sistema di exosuit a cliniche di riabilitazione fisica, basato su alcune delle tecnologie sviluppate dal team di Harvard. Il ReStore Exo-Suit, come viene chiamato, è stato eliminato come dispositivo medico a giugno dalla Food and Drug Administration per aiutare con la terapia fisica delle persone con disabilità degli arti inferiori causata da ictus.

La tuta è principalmente focalizzata sulle caviglie, piuttosto che sull’anca, ma utilizza lo stesso principio di base per aiutare le persone che camminano.

L’esosuit è il risultato di una collaborazione tra ricercatori del Wyss Institute for Biologically Inspired University dell’Università di Harvard, dell’Università del Nebraska Omaha e dell’Università Chung-Ang di Seoul, in Corea del Sud.

Forse descritto in modo più accurato come una coppia di exoshort, il dispositivo è leggero, completamente portatile e per lo più realizzato con un materiale flessibile (ad eccezione della batteria e dell’unità motore).

Funziona usando i motori per tirare i cavi che aiutano a estendere i fianchi in modo naturalistico e idealmente ottimale mentre muoviamo le gambe, il che dovrebbe quindi ridurre la quantità di energia che i nostri corpi consumano per muoversi.

Questo tipo di combinazione potrebbe un giorno consentire la creazione di “neuroprotesi impiantabili che possono influenzare o aiutare il movimento umano”, ha scritto José L. Pons, ingegnere biomeccanico e presidente scientifico del Legs + Walking Lab presso lo Shirley Ryan AbilityLab di Chicago, in Chicago un editoriale di accompagnamento sulla rivista Science.

