Pagani Huayra Roadster BC ottiene 800 CV e un prezzo di $ 3,5 milioni

Pagani Automobili ha presentato la sua nuovissima hypercar, la Huayra Roadster BC. La Roadster BC è stata concepita come un progetto unico per un cliente Pagani. Con il vasto costo dell’auto – quasi $ 3.500.000 al tasso di cambio di oggi – Pagani non era sicuro se fosse possibile realizzare più di uno di questi roadster.

Fortunatamente i clienti hanno espresso interesse; Pagani ne costruirà 40.

Il Roadster è la versione drop-top del già rarissimo Huayra BC. Quell’auto ha preso le ossa esotiche di Huayra e le ha alleggerite, sfruttando la notevole esperienza di Pagani nella tecnologia composita per produrre un peso piuma di 2685 libbre. “Beh, non è così leggero” ribatterai. “La mia NA Miata non ha un tetto e pesa 2100 libbre.” Giusto. Ma ricorda, l’Huayra BC produce 750 CV e 738 lb. ft di coppia dal suo motore V-12.

Quelle cifre sono state ulteriormente estese qui. La Roadster BC impiega una nuova versione del V-12 bicilindrico a 60 gradi, 36 valvole e 5980 cc da 60 gradi, costruito per Pagani da Mercedes-AMG e ora chiamato, creativamente, “Pagani V12”.

La potenza extra scaturisce da numerosi aggiornamenti, tra cui nuovi turbocompressori, un collettore di aspirazione idroformato, due corpi farfallati e quattro intercooler acqua-aria per tenere sotto controllo il calore.

I risultati parlano da soli: il motore spinge 800 CV a 5900 giri / min e 774 libbre-piedi di coppia da 2000-5600 giri / min nel Roadster BC.

Pagani afferma che la Roadster BC genererà fino a 1,9 g di aderenza laterale in curva costante, con un picco di 2,2 g. Se questo fosse vero, metterebbe le credenziali della Roadster BC in linea con i contemporanei dell’auto. Di recente abbiamo testato una McLaren Senna, che ha tirato 1.907 g laterali mentre si tuffava nella curva 4 del complesso PittRace di Pittsburgh.

