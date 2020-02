Pack Journalism

Tempo di lettura: 2 minuti

Il termine fu coniato per la prima volta da Timothy Crouse in risposta alla sua osservazione durante le elezioni presidenziali del 1972 di Nixon e McGovern. La copertura di questa particolare campagna fu deplorata in profondità da Crouse nel suo libro del 1973 The Boys on the Bus .I giornalisti seguivano i candidati sulla pista della campagna come gruppo, spesso affollandosi insieme e trascorrendo del tempo a confrontare le note.

Mentre l’intento era quello di scrivere storie uniche per le rispettive organizzazioni giornalistiche, i giornalisti lavoravano così tanto insieme, è diventato impossibile anche per i giornalisti più autosufficienti separare i loro appunti dagli altri.

Le organizzazioni di stampa e i media stavano assumendo il ruolo di determinare chi fosse il pubblico più popolare tra il pubblico. Crouse notò che ciò che i giornalisti sapevano bene non era l’elettorato americano ma la comunità molto più piccola dell’aereo della stampa. Crouse sentiva che il giornalismo elettorale è ciò che alla fine ha spianato la strada al confezionamento del giornalismo.

Le moderne pratiche di giornalismo di branco non richiedono più una vicinanza fisica di bus di campagna o sale stampa condivise. I giornalisti continuano a conformarsi al pacchetto dagli schermi dei loro computer solo nel monitoraggio e nell’imitazione di altri giornalisti online.

Pack giornalismo è attualmente ampiamente collegato con il giornalismo politico e rimane un problema diffuso nella segnalazione.

Il giornalismo impacchettato porta ad un approccio più pigro in base al quale non è necessario che i giornalisti raccolgano informazioni da soli perché altri giornalisti lo hanno già fatto. Questo, a sua volta, porta a numerose organizzazioni giornalistiche che evidenziano e / o pubblicano storie simili o addirittura identiche. Mentre è comune che lo stesso evento di notizie sia coperto da varie organizzazioni di notizie, quando le storie sono coperte dalle stesse prospettive e usano le stesse citazioni, le notizie rimangono praticamente invariate.

Una conseguenza significativa a breve termine del giornalismo di branco è che trasforma le notizie minori in titoli nazionali. Mentre queste storie potrebbero essere degne di copertura, la loro diffusa influenza sul pubblico fa perdere la vista ad altre importanti storie degne di nota in altre parti del mondo.

Una delle principali conseguenze a lungo termine di questo tipo di giornalismo è che riduce la cronaca delle notizie a una competizione con organizzazioni giornalistiche in competizione per le ultime notizie. Ciò si traduce nel pubblico che perde altre importanti notizie. I lettori e gli spettatori di notizie potrebbero non prendere sul serio questo tipo di rapporti e potrebbero non ritenere che le notizie siano una fonte affidabile di informazioni.

Quando il giornalismo di branco è collegato al giornalismo politico, c’è una sottorappresentanza di partiti di minoranza che deriva dall’attenzione dei media su un partito di spicco su un altro. Guardare e riferire su una persona più e più volte fornisce agli spettatori una prospettiva sulla gara e porta a una visione miope della campagna in generale. La conformità all’interno delle notizie è stata collegata a “Agenda Setting”, che è il risultato dell’influenza della stampa sul pubblico nel ritrarre alla gente quali eventi sono importanti semplicemente coprendoli.

Anche i potenziali positivi derivano da questa pratica. Il singolo giornalista che pubblica una storia ha un’influenza diffusa e la storia, a sua volta, riceve un’attenzione diffusa. Negli Stati Uniti, quando un giornalista racconta una storia importante ai media, altre organizzazioni giornalistiche la raccolgono e la diffondono ulteriormente. Questo alla fine mantiene vive le storie e porta all’impatto di una storia sugli spettatori.

