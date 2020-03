Oseltamivir, farmaco antivirale per tratta profilassi influenza A e B

Tempo di lettura: 1 minuto

I timori di una possibile pandemia influenzale di origine aviaria nel 2005 hanno spinto molti governi a costituire ingenti scorte del farmaco. Studi di profilassi, hanno evidenziato che gli inibitori della neuraminidasi non mostrano alcun effetto contro le malattie simil-influenzali.

L’efficacia dell’Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/die per os nei confronti dell’influenza asintomatica è stata del 61% (rischio relativo, RR = 0.39) oppure 73% (RR = 0.27) a 150 mg/die.

Nella profilassi post-esposizione, Oseltamivir ha mostrato un’efficacia del 58.5% per le famiglie e del 68-89% nei contatti dei casi indice.

Oseltamivir al dosaggio di 150 mg/die è stato in grado di prevenire le complicanze respiratorie del tratto inferiore (OR = 0.32).

Un altro inibitore della neuraminidasi, lo Zanamivir ha presentato performance similari. A causa della loro bassa efficacia, gli inibitori della neuraminidasi non dovrebbero essere impiegati di routine nel controllo dell’influenza stagionale. (Jefferson TO et al, Cochrane Database Syst Rev 2006).

La formulazione commerciale (oseltamivir fosfato) è un profarmaco del metabolita attivo (oseltamivir carbossilato), un inibitore selettivo degli enzimi neuraminidasi del virus influenzale. Il profarmaco viene convertito nel metabolita attivo principalmente nel fegato, ad opera delle esterasi epatiche.

Il blocco dell’enzima neuraminidasi, una glicoproteina presente sulla superficie del virione influenzale, inibisce la replicazione e la patogenicità del virus dell’influenza A e B in quanto l’attività dell’enzima è necessaria per il rilascio delle particelle virali di nuova formazione a partire dalle cellule infette e per la loro diffusione nell’organismo.

