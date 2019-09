Tempo di lettura: 4 minuti

L’Organizzazione mondiale delle dogane ( WCO ) è un’organizzazione intergovernativa con sede a Bruxelles , in Belgio . L’OMD è noto per il suo lavoro in settori che coprono lo sviluppo di convenzioni, strumenti e strumenti internazionali su temi quali la classificazione delle merci, la valutazione, le regole di origine, la riscossione delle entrate doganali, la sicurezza della catena di approvvigionamento ,

l’ agevolazione degli scambi internazionali , le attività di controllo doganale, lotta alla contraffazione a sostegno dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), applicazione della droga, commercio illegale di armi, promozione dell’integrità e consegna sostenibilerafforzamento delle capacità per assistere le riforme doganali e la modernizzazione.

L’OMD mantiene la nomenclatura internazionale delle merci del sistema armonizzato (SA) e gestisce gli aspetti tecnici degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla valutazione in dogana e le regole di origine .

L’OMD è riconosciuto a livello internazionale come centro globale di competenza doganale e svolge un ruolo guida nella discussione, nello sviluppo, nella promozione e nell’attuazione dei moderni sistemi e procedure doganali. Risponde alle esigenze dei suoi membri e del suo ambiente strategico, e i suoi strumenti e le sue migliori pratiche sono riconosciuti come base per una sana amministrazione doganale in tutto il mondo.

L’obiettivo primario dell’OMC è migliorare l’efficienza e l’efficacia delle amministrazioni doganali membri , aiutandole in tal modo a contribuire con successo agli obiettivi di sviluppo nazionale, in particolare la raccolta delle entrate, la sicurezza nazionale, l’agevolazione degli scambi commerciali, la protezione della comunità e la raccolta di statistiche commerciali.

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, l’OMC ha adottato una serie di strumenti doganali, tra cui, a titolo esemplificativo:

1) La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ( convenzione SA ) è stata adottata nel 1983 ed è entrata in vigore nel 1988. La nomenclatura delle merci multiuso HS è utilizzata come base per le tariffe doganali e per la compilazione di statistiche del commercio internazionale. Comprende circa 5.000 gruppi di merci, ciascuno identificato da un codice di sei cifre disposto in una struttura legale e logica con regole ben definite per ottenere una classificazione uniforme. Il SA è anche usato per molti altri scopi che coinvolgono la politica commerciale, le regole di origine, il monitoraggio delle merci controllate, le tasse interne, le tariffe di trasporto, le statistiche sui trasporti, i controlli delle quote, il monitoraggio dei prezzi, la compilazione dei conti nazionali e la ricerca e analisi economiche.

2) La Convenzione internazionale sulla semplificazione e l’armonizzazione delle procedure doganali (revisione della Convenzione di Kyoto o RKC)fu originariamente adottato nel 1974 e successivamente rivisto nel 1999; la revisione della Convenzione di Kyoto è entrata in vigore nel 2006. L’RKC comprende diversi principi fondamentali: trasparenza e prevedibilità dei controlli doganali; standardizzazione e semplificazione della dichiarazione di merci e dei documenti giustificativi; procedure semplificate per le persone autorizzate; massimo utilizzo della tecnologia dell’informazione; controllo doganale minimo necessario per garantire il rispetto delle normative; utilizzo della gestione dei rischi e dei controlli basati su audit; interventi coordinati con altre agenzie di frontiera; e una partnership con il commercio. Promuove l’agevolazione degli scambi e controlli efficaci attraverso le sue disposizioni legali che descrivono in dettaglio l’applicazione di procedure semplici ma efficaci e contiene anche nuove e obbligatorie regole per la sua applicazione.Protocollo di Kyoto , che è un protocollo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC o FCCC).

3) Convenzione ATA e Convenzione sull’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul). Sia la Convenzione ATA che la Convenzione di Istanbul sono strumenti WCO che disciplinano l’ammissione temporanea di merci. Il sistema ATA, che è parte integrante di entrambe le convenzioni, consente la libera circolazione delle merci attraverso le frontiere e la loro ammissione temporanea in un territorio doganale con esenzione da dazi e tasse. Le merci sono coperte da un unico documento noto come carnet ATA che è garantito da un sistema di garanzia internazionale.

4) La Dichiarazione di Arusha sull’integrità doganale è stata adottata nel 1993 e rivista nel 2003. La Dichiarazione di Arusha è uno strumento non vincolante che fornisce una serie di principi di base per promuovere l’integrità e combattere la corruzione all’interno delle amministrazioni doganali.

5) Il quadro di norme SAFE per garantire e agevolare il commercio globale è stato adottato nel 2005. Il quadro SAFE è uno strumento non vincolante che contiene standard di sicurezza e facilitazione della catena di approvvigionamento per le merci commercializzate a livello internazionale, consente la gestione integrata della catena di approvvigionamento per tutte le modalità di trasporti, rafforza gli accordi di messa in rete tra le amministrazioni doganali per migliorare la loro capacità di rilevare spedizioni ad alto rischio, promuove la cooperazione tra le dogane e la comunità imprenditoriale attraverso il concetto di operatore economico autorizzato (AEO) e sostiene il movimento senza soluzione di continuità delle merci attraverso catene di approvvigionamento commerciali internazionali sicure .

6) Il programma Columbus è un programma di rafforzamento delle capacità doganali che promuove l’ammodernamento delle dogane e l’attuazione delle loro norme per garantire e facilitare il commercio mondiale . Nel 2005, l’OMD ha adottato il Framework of Standards per garantire e facilitare il commercio globale, uno strumento doganale internazionale contenente 17 standard che promuove la sicurezza e l’agevolazione della catena di approvvigionamento internazionale. A causa della sua complessità, l’OMD ha lanciato un programma di sviluppo delle capacità chiamato Columbus Program, che si concentra sulla valutazione dei bisogni dei membri dell’OMC utilizzando lo strumento WCO Diagnostic Framework. Il WCO definisce lo sviluppo di capacità come “attività che rafforzano le conoscenze, le capacità, le capacità e il comportamento degli individui e migliorano le strutture e i processi istituzionali in modo tale che l’organizzazione possa raggiungere efficacemente la propria missione e gli obiettivi in ​​modo sostenibile”.

